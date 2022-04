0:0 zur Pause: Keine Tore und kaum Strafraumszenen zwischen RB Leipzig und Rangers

Leipzig. RB Leipzig dominiert das Spiel, schafft es aber nicht in Führung zu gehen. Die erste Halbzeit im Halbfinale der Europa League zwischen den Roten Bullen und den Glasgow Rangers ist vorüber. Die Gastgeber drücken die Gäste in die eigene Hälfte, allerdings gelingt ihnen nicht den letzten Pass vor das Tor der Schotten.

Erste kleine Aufregung schon in der 3. Minute: Benjamin Henrichs fällt im Strafraum. „Nichts da“, zeigt ihm der französische Schiedsrichter Benoit Bastion mit einer Handbewegung an. Das ist internationale Härte.

RB kommt danach einige Mal frei in der Box an den Ball. Einmal bekommt Henrichs keinen Druck hinter einen Kopfball, ein anderes Mal trifft Nkunku den Ball nicht richtig. Keine Gefahr für Keeper Allan MCGregor. Und wenn es dann doch einmal richtig gefährlich wird, dann steht die Abwwehr um Connor Goldson, der in der 18. Minute einen Schuss von Konrad Laimer blockt. Die beste Gelegenheit hat Angelino in der 31. Minute. Da nimmt der Spanier einen Ball im Strafraum volley. Der Schuss hätte gepasst, wenn die Gästeabwehr nicht erneut in letzter Sekunde geblockt hätte.