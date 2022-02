0:1 - Dynamo Dresden gibt Punkt gegen Darmstadt in letzter Sekunde aus der Hand

Dresden. Das war extrem bitter. In letzter Minute hat Dynamo Dresden am Sonnabend eine schmerzliche Niederlage hinnehmen müssen. Mathias Honsak traf in der dritten Nachspielminute des Zweitligaspiels zum 0:1 für den SV Darmstadt 98. Dabei hatten die Schwarz-Gelben lange gut mitgehalten und sich vor 10.024 Zuschauern beim Flutlichtspiel im Rudolf-Harbig-Stadion eigentlich ein Unentschieden verdient. Nicht nur wegen zweier Aluminiumtreffer, sondern auch einer engagierten Leistung gegen das Spitzenteam aus Südhessen. Anzeige

Darmstadt mit mehr Anteilen

Dresdens Cheftrainer Alexander Schmidt wollte an die Schlussphase vom 1:1 der Vorwoche gegen Heidenheim anknüpfen und für mehr Kreativität sorgen. Entsprechend begannen Patrick Weihrauch mit seinem ersten Startelfeinsatz seit Dezember 2020 und Batista-Meier. Dafür mussten Drchal und Schröter auf die Bank. Die dritte Änderung betraf Guram Giorbelidze, der den verletzten Linksverteidiger Chris Löwe ersetzte.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum Spiel Bitter! Die SG Dynamo Dresden hat 93 Minuten lang einen Punkt in der Hand, muss aber kurz vor Schluss noch ein Gegentor hinnehmen. ©

Nach einem kurzen Moment des Innehaltens wegen des russisch-ukrainischen Kriegs rollte dann der Ball. Und sofort die Riesenchance zur Führung für Dynamo, als Torwart Schuhen den Ball genau in die Füße von Julius Kade passte. Der reagierte zwar schnell, sein Schuss nach 45 Sekunden ging aber knapp vorbei. Wie schon in der Vorwoche ließ Dynamo den Gegner zunächst das Spiel machen, doch auch der erste Abschluss der Lilien durch Schnellhardt (6.) ging daneben.



Eine erste aussichtsreiche Gelegenheit hatten die Gäste bei einem nicht getroffenen Schuss von Tietz, den Karic per Kopf verlängerte. Anton Mitrjuschkin war jedoch auf dem Posten und hielt (10.). Die Südhessen hatten wesentlich höhere Spielanteile. Die beste Torchance bis dahin verzeichneten allerdings die Schwarz-Gelben, als Patrick Weihrauch einen direkten Freistoß vom linken Strafraumeck draufzimmerte, der genau gepasst hätte – Schuhen griff daneben, war aber doch leicht dran und hatte Glück, dass der Ball dadurch an die Latte ging (16.).

Doppeltes Aluminiumpech

Die Hausherren probierten es erneut über Konter, diesmal aber mit mehr Kreativität als zuletzt. Einmal wäre das beinahe geglückt, doch D98-Kapitän Holland fing im letzten Moment noch einen Querpass von Batista-Meier auf den freistehenden Daferner ab (21.). Die Sportgemeinschaft probierte es weiter. Königsdörffer fand mit seiner scharfen Hereingabe Stark, doch der Kapitän verzog bei dem schwer zu verarbeitenden Ball mit seiner Direktabnahme deutlich (35.).

Dann wieder ein richtig guter Standard der Gastgeber: Diesmal zirkelte Oliver Batista-Meier den Ball über die Mauer und knapp links vorbei. Den Ball hätte Schuhen sicher nicht gehalten (39.). So aber flog die Kugel von der Bande zurück und ließ das Außennetz zappeln, so dass die Fans schon jubelten. Kurz vorm Pausenpfiff tobten sie dann vor Wut, als Florian Lechner keinen Elfmeter für Dynamo pfiff. Yannick Stark war bei einem Zweikampf zu Boden gegangen, Patric Pfeiffer spielte aber einen Bruchteil vor seinem Zusammenprall mit dem Dynamo-Kapitän den Ball (45.+1).

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel (22) Anton Mitrjuschkin: Muss in der 10. Minute erstmals zupacken, hat beim Kopfball von Skarke jedoch überhaupt keine Probleme. Pariert auch dessen Volleyschuss in der 18. Minute, der ebenfalls relativ zentral auf ihn kommt. Den Schlenzer von Luca Pfeiffer in der 29. Minute aus der Distanz lenkt er über die Latte und klärt so zur Ecke. Nach der Pause ebenso aufmerksam und sicher wie vor dem Seitenwechsel, beim Skarke-Schuss gleich präsent (46.). Bis in die Schlussphase mit einigen guten Paraden, sichert Dynamo bis kurz vor Abpfiff den Punkt, fängt dann aber in der 90+3. Minute das Gegentor durch Honsak, der den Ball kurz vor ihm vorbeispitzelt. Fraglich, ob er eine Abwehrchance hat, wenn er den Braten eher riecht und rausrückt, statt darauf zu warten, den Ball aufzunehmen. Note: 2,5 ©

Diesmal nahm zuerst der gegnerische Trainer einen Doppelwechsel vor. Torsten Lieberknecht brachte mit dem Wiederanpfiff Honsak und Ex-Dynamo-Verteidiger Jannik Müller. Skarke prüfte direkt Mitrjuschkin, doch der wehrte sicher ab (46.). Bei den Sachsen lief in dieser Phase nicht viel nach vorn. In der 56. Minute musste Patrick Weihrauch dann vom Platz, Morris Schröter kam für ihn. Kurz danach wurde die SGD wieder brandgefährlich: Nach einem von Stark verlängerten Batista-Meier-Freistoß köpfte Ehlers aus Nahdistanz an den rechten Pfosten (58.). Zum zweiten Mal Aluminium und Pech für Dynamo!

Darmstadt gelingt Lucky Punch

Die Darmstädter hatten durch Skarke eine gute Gelegenheit, doch der Ball ging aus spitzem Winkel knapp links vorbei (62.). Dynamos nächste Chance war aber noch besser, doch Schuhen parierte Kades Abschluss richtig stark (70.). Giorbelidze hatte sich nach gutem Auftritt ausgepowert und war von Krämpfen geplagt, Robin Becker ersetzte ihn und Michael Akoto wechselte auf die Linksverteidigerposition (76.). In der 82. Minute kam zudem Basti Mai für Ransford Königsdörffer.

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Wir hatten mit Julius Kade kurz vorm Gegentor einen Matchball. Dort hätte der Torwart keine Chance mehr gehabt. So bitter ist Fußball. Michael Akoto liegt am Sechzehner, der Angriff geht über die Seite mit einem komischen Ball in Richtung kurzes Eck. Das müssen wir leider so akzeptieren. Es ist sehr bitter, geht aber weiter. Wenn wir heute keiner reingeht, ist immer die Gefahr, dass dann mal ein Gegentor fällt." ©

Die Darmstädter wechselten unterdessen offensiv und hatten fortan auch die deutlich besseren Torchancen. Holland schoss erst ganz knapp rechts vorbei (82.) und wenig später knallte sein Distanzschuss an die Latte (85.). Nun waren die Dynamos mal im Glück, auch wenn sie in dieser Phase einen Wermutstropfen zu verkraften hatten: Der Ex-Darmstädter Yannick Stark grätschte Tietz um und sah dafür seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison – damit fehlt er nächstes Wochenende gesperrt in Bremen.