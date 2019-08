0:2 – Altglienicke bestraft Meuselwitzer Fehler eiskalt

Berlin. Am vierten Spieltag der Fußball-Regionalliga hat es auch den ZFC Meuselwitz erwischt. Bei der VSG Altglienicke musste die Elf von Heiko Weber am Sonnabend die erste Saisonniederlage einstecken. 0:2 hieß es im ehrwürdigen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark beim Schlusspfiff von Schiedsrichter Johannes Schipke vor mageren 105 Zuschauern aus Sicht des ZFC. „Die VSG war heute das bessere Team und hat verdient gewonnen. Das 2:0 war für uns eine Ernüchterung“, meinte ein spürbar angefressener ZFC-Trainer nach der ersten Pflichtspielniederlage der Spielzeit.

Zwar lag die erste Chance der Partie in der sechsten Spielminute auf Seiten des ZFC: Timo Mauer zog den Ball in den Berliner Strafraum, wo Luca Bürger lauerte. Zwischen dessen Schuss und dem Tor stand aber noch ein VSG-Bein.

Altglienicke dominiert die Partie

Aber dann drehten die von Karsten Heine trainierten Hausherren mehr auf und verschoben die Partie zunehmend in die Hälfte der Meuselwitzer. In dieser Phase hatte ZFC-Keeper Ruben Aulig gleich mehrfach die Gelegenheit, sich mit guten Paraden auszuzeichnen. Optisch gehörte die erste halbe Stunde der Partie eindeutig den Altglienickern. Nur eher sporadisch kam da der Gast zu Entlastungsangriffen, wenngleich die Abwehr der Ostthüringer dabei ebenso eine gute Arbeit leistete.

Dann aber legten die Weber-Schützlinge den berühmten Hebel um und rissen das Geschehen zunehmend an sich. Die Krönung: In der 36. Minute passte Francesco Lubsch mustergültig auf den eingelaufenen Michael Rudolph, der per Kopf das vermeintliche 1:0 für den ZFC im Tor von VSG-Hüter und Kapitän Dan Twardzik unterbringen konnte. Doch der Treffer zählte wegen einer angeblichen Abseitsstellung Rudolphs nicht – eine Fehlentscheidung, wie sich später herausstellte.

Und so ging es mit dem letztendlich gerechten 0:0 in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit verlief die Partie weitgehend deckungsgleich mit der ersten. Sofort übernahmen wieder die entschlossen wirkenden Hausherren die Initiative. Aber die Meuselwitzer hielten mit eigenen Gelegenheiten dagegen, sodass es einen munteren Kick gab. Das torlose Remis hielt aber nur bis zur 59. Minute, um sich dann zugunsten der VSG zu verändern: Ein langer Ball der VSG wurde durch die ZFC-Defensive unglücklich zu René Pütt verlängert, der frei vor dem Gästetor nur noch zum 1:0 einzuschieben brauchte. Nun stemmte sich der ZFC zwar gegen die drohende Niederlage, aber das alte Leiden offenbarte sich auch in Berlin: Eigene Chancen wurden zu leichtfertig oder auch unglücklich vergeben oder geklärt. Auf der Gegenseite brachte eine Traumkombination in der 85. Minute die Entscheidung: Nach toller Kombination stand der eingewechselte Kevin Stephan allein vor Aulig und schob den Ball flach zum 2:0-Endstand ein.

Meuselwitz offensiv viel zu harmlos

Der ZFC war an diesem Sonnabend einfach zu ungefährlich in der Offensive und hatte zudem in der Defensive auch noch einiges Pech. „In den ersten 20 Minuten sind wir nur schwer ins Spiel gekommen. Dann haben wir umgestellt und die Sache besser gemacht und sogar ein Abseits-Tor erzielt. Aber die erfahrene VSG-Mannschaft hat unsere Fehler eiskalt genutzt. Eine bessere Leistung hätten wir uns hier schon erhofft“, so ZFC-Trainer Heiko Weber.

Sein Kollege Karsten Heine attestierte seinem Team eine sehr disziplinierte Leistung. „Das war nicht immer so. Wir standen sehr kompakt und haben wenig bis gar nichts zugelassen. Nach unserem Tor agierten wir zielstrebiger und sind natürlich froh über unseren Sieg.“

ZFC Meuselwitz: Aulig – Raithel, Strietzel, Lubsch, Sahanek – Bürger (73. Kasiar), Reinhard (70. Albert) – Mauer (77. Weinert), Rudolph, Stenzel, Dartsch

