0:2 gegen Olympique Lyon – RB Leipzig schenkt sich die Tore selbst ein

Leipzig. RB Leipzig ist vier Tage nach der Bundesliga-Pleite gegen den FC Schalke 04 auch in der Champions League gestolpert. Gegen den französischen Traditionsclub Olympique Lyon setzte es am Mittwochabend nach einer über weite Strecken uninspirierten Leistung eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Memphis Depay hatte Lyon nach einem Patzer von Ibrahima Konaté früh in Führung gebracht. In Halbzeit zwei nutzte Martin Terrier einen Fehler von Nordi Mukiele.

Nagelsmann nimmt im Vergleich zur 1:3-Heimpleite am Samstag gegen Schalke 04 drei Veränderungen vor. Emil Forsberg, Nordi Mukiele und Diego Demme nehmen auf der Bank Platz. Dafür rücken Ibrahima Konaté, Lukas Klostermann und Konrad Laimer in die Startelf. Der Österreicher hatte das letzte Bundesligaspiel wegen einer Rotsperre verpasst.

Das erste Achtungszeichen gehört RB nach knapp fünf Minuten. Lukas Klostermann flankt flach von rechts in den Strafraum, wo Timo Werner zum Schuss kommt. Doch der Ball rauscht knapp links vorbei.

Konaté mit dem Katastrophen-Patzer

Auf der Gegenseite verpassen sich die Roten Bullen selbst die kalte Dusche. Konaté vertändelt nahe am eigenen Strafraum den Ball. Nebenmann Dayot Upamecano wirft sich beim Klärungsversuch noch voll rein, doch Memphis Depay ist schon auf und davon. Der niederländische Nationalspieler bleibt eiskalt und lässt Gulacsi keine Chance.

Für RB kommt es kurz darauf noch dicker. Beim Versuch, einen Ball zu stoppen, verletzt sich Pechvogel Konaté am linken Oberschenkel. Der Franzose muss bereits nach gut 20 Minuten zur Behandlung vom Feld. Noch während dieser Unterzahl hat Werner mit Ball am Fuß plötzlich freie Fahrt. Doch der 23-Jährige scheitert aus vollem Tempo mit seiner Mischung aus Schuss und Heber. Für Konaté kommt danach Nordi Mukiele in die Partie.

Drangphase von RB

Die Roten Bullen versuchen sich nach dem Doppelschock aufzuraffen und setzen immer wieder zu Angriffen an. Das Passspiel jedoch ist viel ungenauer als in den vergangenen Wochen. Nach 33 Minuten kommt Leipzig folgerichtig durch eine Einzelaktion zur nächsten Chance: Werner erhöht im Strafraum mit Ball am Fuß das Tempo und zieht ab. Anthony Lopes kann im Lyon-Kasten zunächst mit einem starken Reflex parieren. Den Abpraller bringt Yussuf Poulsen dann per Kopf aufs Tor, doch diesmal reagiert Innenverteidiger Marcelo blendend und klärt.

Leipzigs Drangphase hält jedoch nicht lange an. In den letzten fünf Minuten des ersten Durchgangs bringt OL wieder mehr Ruhe ins Spiel. Vereinzelt verabschieden RB-Fans ihre Mannschaft sogar mit Pfiffen in die Kabine. Das Bild nach der Pause ist zunächst personell wie spielerisch dasselbe wie vor dem Seitenwechsel. Es dauert sechs Minuten bis zur ersten Torannhäherung: Marcel Halstenberg startet mit Ball aus der eigenen Hälfte Richtung Tor und zieht vor der Strafraumgrenze ab. Doch Lopes macht sich lang und kann den Flachschuss parieren.

Poulsen verpasst Ausgleich

Kurz darauf flankt der Außenverteidiger aus dem linken Halbfeld scharf in den Strafraum. Poulsen kommt zwar an den Ball, kriegt aber nicht genug Druck dahinter. Danach reagiert Nagelsmann personell und bringt für den nahezu wirkungslosen Haidara Emil Forsberg ins Spiel. Allein, es nützt nichts, weil die Roten Bullen sich erneut selbst in Schwierigkeiten bringen. Mukiele steht zentral vor dem eigenen Tor eigentlich richtig, kann einen Pass auf Lyons Martin Terrier jedoch nicht verhindern. Der Stürmer umkurvt Gulacsi und schiebt locker ein.

Nagelsmann verstärkt daraufhin weiter die Offensive, nimmt Dayot Upamecano runter und bringt Christopher Nkunku. Der Franzose steht wenig später im Fokus, als er von rechts einen Freistoß mit feinem Fuß in den Strafraum tritt. Landsmann Mukiele kommt an den Ball, köpft aber links neben das Tor. Obwohl RB sich gegen die Pleite stemmt, bleiben Großchancen Mangelware. Stattdessen wird es neben dem Platz kurios. Nachdem Coach Nagelsmann bereits nach knapp 60 Minuten wegen Meckerns die gelbe Karte gesehen hatte, erwischt es nach 80 Minuten Alexander Sekora. Schiedsrichter José Mateu Lahoz zeigt dem RB-Physiotherapeuten wegen Reklamierens die Rote Karte.

Nur noch Platz 3

Spielerisch fällt den Roten Bullen danach nicht mehr viel ein. Es bleibt beim 0:2. Weil im Parallelspiel Zenit St. Petersburg Benfica Lissabon mit 3:1 bezwingt, rutscht RB in der Gruppe G auf den dritten Rang. Gegen die Russen steht am 23. Oktober das dritte Champions-League-Spiel der Saison an – erneut zuhause. Bereits am Samstag müssen die Roten Bullen in der Bundesliga auswärts gegen Bayer Leverkusen ran.

RBL: Gulacsi – Orban, Upamecano (66. Nkunku), Konaté (23. Mukiele), Sabitzer, Haidara, Poulsen, Werner, Klostermann, Halstenberg, Laimer. OL: Lopes – Andersen, Marcelo, Terrier (68. Traoré), Aouar, Depay (78. Dembélé), Mendes, Dubois, Marcal, Koné, Tousart Tore: 0:1 Depay (11.), 0:2 Terrier (65.)

