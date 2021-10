0:3 – Dynamo Dresden verliert auch auf Schalke

Gelsenkirchen. Das Geschenk für Alexander Schmidt bleibt aus: Am 53. Geburtstag des Cheftrainers hat Dynamo Dresden auch in Gelsenkirchen seine Niederlagenserie nicht stoppen können. Vor 54.526 Zuschauern in der erstmals seit Langem wieder prall gefüllten und sogar ausverkauften Veltins-Arena verloren die Schwarz-Gelben am Sonnabend mit 0:3 (0:1). Ouwejan brachte die „Knappen“ in Führung (20.), Bülter erhöhte (78.) und mit dem Schlusspfiff erzielte Kaminski den Endstand. Die Gäste hielten lange Zeit gut mit, hatten vorn aber einmal mehr zu wenig zwingende Chancen, um daraus Kapital schlagen zu können. Anzeige

Drei Änderungen in Dresdens Startelf

Eine Woche nach der 0:1-Heimniederlage gegen Nürnberg gab es drei Änderungen in der Dresdner Startelf: Michael Akoto, Morris Schröter und Paul Will ersetzten Julius Kade, Philipp Hosiner (beide Bank) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (krank). Beide Teams begannen mit einem 3-5-2-System und Dynamo versteckte sich nicht, suchte seine Gelegenheiten für schnelle Vorstöße.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Spiel Dynamo Dresden präsentierte sich "Auf Schalke" engagiert, doch etwas Zählbares nahmen die Schwarz-Gelben bei der 0:3-Niederlage nicht mit nach Hause. ©

Gleich nach drei Minuten gab es eine erste knifflige Szene, als Christoph Daferner im gegnerischen Strafraum bei einem Zweikampf gegen Ouwejan fiel. Der Pfiff von Schiedsrichter Sven Jablonski blieb jedoch aus. Schon in der Anfangsphase hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz, doch Dynamo ging früh drauf und erspielte sich ein paar allerdings ungefährliche Abschlüsse – Daferners Schlenzer von der Strafraumgrenze ging in die Arme von Torwart Fraisl (11.), Heinz Mörschels Versuch wurde zur Ecke geblockt (14.).

Nach etwa einer Viertelstunde kamen die Königsblauen dann selbst zu guten Chancen. Bülter verzog noch deutlich (15.), doch Zalazar traf mit seinem Schuss den rechten Pfosten (20.). Als die Heimelf danach neu aufbaute, ging sie auch in Führung – mit viel Pech für Dynamo. Denn Torwart Kevin Broll wehrte eine Hereingabe von Ranftl eigentlich ordentlich ab und Robin Becker wollte endgültig klären, doch Thomas Ouwejan blockte den Schuss, der via Innenpfosten mit Karacho im Dresdner Tor einschlug. Broll war chancenlos und die SGD nun mit 0:1 im Rückstand (20.).

Dynamo findet kaum Lücken in Schalkes dicht gestaffelter Abwehr

Die SGD aber versuchte es weiter, auch wenn die Schalker geschickt verteidigten und wenig Räume boten. Mörschel antwortete mit einem Distanzschuss (23.), der jedoch deutlich sein Ziel verfehlte. Dann fand Schröter eine Lücke, schoss aber drüber (31.). Und auch Yannick Starks Solo-Dribbling hatte das Zeug für mehr, doch der Schuss des Kapitäns von der Strafraumgrenze kam zu zentral und landete in den Armen von Fraisl (43.).

Kurz vorm Pausenpfiff dann noch mal etwas Aufregung: Schalkes Mikhailov foulte Akoto und sah dafür Gelb, bei der anschließenden Rudelbildung agierte SGD-Verteidiger Sollbauer etwas zu heftig und holte sich ebenfalls seine Verwarnungskarte ab (45.). So ging es für die Gäste mit einem knappen Rückstand in die Kabinen – Mörschel und der gelbverwarnte Außenverteidiger Chris Löwe blieben gleich dort. Neu in die Partie kamen mit dem Seitenwechsel Pascal Sohm und Julius Kade, also zwei neue Akteure fürs Spiel nach vorn.



In Durchgang zwei erwischte Schalke den besseren Start. Broll hielt zweimal stark gegen Terodde (47.) und Mikhailov (50.). Dann kam Dynamo auf und suchte sein Heil in der Offensive. Die „Knappen“ aber, die zuvor drei Siege ohne Gegentor gefeiert hatten, klärten hinten ordentlich. Wie zuletzt mehrfach bei den Schwarz-Gelben zu beobachten, fehlte ganz vorn die nötige Durchschlagskraft. So sorgte ein Standard für die bis dahin beste SGD-Chance: Nach kurzer Ecke flankte Schröter auf Sohm, dessen gefährlichen Kopfball Fraisl über das Gehäuse abwehrte (63.).

Marius Bülters Treffer zum 2:0 ist die Entscheidung

Gleich darauf Dynamos dritter Wechsel: Giorbelidse kam für Becker (64.). Die Gäste aus Sachsen drückten weiter. Daferners Schuss (69.) wehrte Keeper Fraisl ab. Danach wechselte Schmidt erneut, brachte Luca Herrmann für Yannick Stark (71.), Daferner bekam die Kapitänsbinde. Schalke versuchte sich am Kontern und erhielt dadurch auch einen Eckball, der schließlich zum 0:2 aus Dresdner Sicht führte. Denn Ouwejans Hereingabe landete am kurzen Pfosten auf Marius Bülters Kopf, der Ball flog über Broll hinweg ins lange Eck (78.).