0:3 - Werder für Hansa Rostock eine Nummer zu groß

Der FC Hansa Rostock hat seine erste Auswärtsniederlage der Saison einstecken müssen. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag beim SV Werder Bremen mit 0:3 (0:1). Marvin Ducksch hatte die starken und klar dominierenden Bremer in Führung gebracht. Der Neuzugang aus Hannover verwandelte in der 39. Minute einen Handelfmeter. Die 3,5-Millionen-Mann erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (53.) ehe Nicolai Rapp in der Nachspielzeit zum 3:0 traf (90.+4.). Anzeige

Härtel hatte seine Startelf auf zwei Positionen verändern müssen: Für Calogero Rizzuto, der wegen eines Nasenbeinbruchs nicht dabei sein könnte, rückte Kevin Schumacher ins Team. Härtels Hoffnungen, dass Hanno Behrens seine Erkältung rechtzeitig überstanden haben könnte, erfüllte sich nicht. Für den Verteidiger kam Julian Riedel zu seinem Startelfdebüt in dieser Saison.

Vor 20 500 Zuschauern im Weserstadion. Die Rostocker wurden von rund 800 Anhängern unterstützt. Ein Teil der Fanszene war zwar nach Bremen aber nicht ins Stadion gekommen - aus Protest vor aus ihrer Sicht zu hohen Kartenpreise und weil sie sich nicht mit personenbezogenen Daten registrieren wollten.

Gegen den Bundesliga-Absteiger hatten die Rostocker von Beginn an einen schweren Stand und mussten in der Defensive hellwach sein. Zwar tauchten die Bremer in den ersten 20 Minuten häufig vor dem Kasten von Markus Kolke auf. Doch die Hansa-Abwehr verteidigte alles gut weg und war immer bestrebt, die Bremer Außenangreifer nicht durchzulassen.

Aber auch die Mecklenburger hatten ihre Möglichkeiten. Mach einem Konter verfehlte Streli Mamba Werders Tor. (13.). Fünf Minuten später versuchte es der 27-Jährige mit einem Schuss aus 20 Metern, den Torhüter Michael Zetterer aber parierte.

Die Härtel-Elf wehrte sich weiter tapfer - bis in die 37. Minute, als der Ball Julian Riedel im eigenen Strafraum an die Hand sprang. Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin überprüfte die Situation und entschied nach Auswertung der Videobilder auf Elfmeter. Marvin Ducksch, der erst in dieser Woche für dreieinhalb Millionen Euro von Hannover 96 in die Hansestadt gewechselt war, ließ Kolke keine Chance (39.).

Hansa hatte noch vor der Pause eine gute Chance, zum Ausgleich zu kommen: nach Zuspiel von Lukas Scherff schlenzte erneut Mamba den Ball in Richtung des Bremer Tors, verfehlte es aber knapp (45.).

Härtel reagierte und wechselte zu Beginn der 2. Halbzeit mit Nik Omladic und Jonathan Meier zwei neue Spieler ein. Doch Gefahr gab es wieder vor dem eigenen Tor. Nachdem Thomas Meißner auf dem vom dauernden Nieselregen nassen Rasen ausgerutscht war, war Schmid zur Stelle, schoss aber vorbei. Nun wurde es wild: Zuerst traf Ducksch die Unterlatte. Der Ball setzte auf - der Videoassistent überprüfte - nicht hinter der Linie, kein Tor (50.). Kurz darauf stand erneut der Neu-Bremer im Mittelpunkt nachdem er getroffen hatte. Wieder wurde der Treffer überprüft, wieder gegen Hansa, weil der Stürmer nicht im Abseits gestanden hat.

Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:3 (0:1) beim SV Werder Bremen. Markus Kolke ©

Bremen führte 2:0. Härtel war bedient, schüttelte an der Seitenlinie den Kopf.

Der Bundesliga-Absteiger hätte weiter erhöhen können. Doch beim Schuss von Dinkci rettete der Pfosten für Hansa (56.), und als Schmid es versuchte, war Kolke reaktionsschnell zu Stelle und lenkte die Kugel um den Pfosten (63.).

Die Bremer waren klar dominierend - Hansa wackelte mehrfach kräftig, war aber trotzdem nicht chancenlos. Nach einem Konter, den Mamba eingeleitet hatte kam Omladic an den Ball. Doch der Winkel zum SVW-Tor war zu spitz, um Zetterer zu überwinden (63.). Das schaffte in der Nachspielzeit Rapp der den 3:0-Endstand markierte.

Schmerzlich für die Rostocker, aber das Ergebnis spiegelte das Leistungsvermögen und die Chancenverteilung wieder.

Hansa hat seinen nächsten Zweitliga-Auftritt am 12. September. Dann ist der SV Darmstadt 98 zu Gast im Ostseestadion. Für den kommenden Sonntag hat der Verein zur Mitgliederversammlung ins Stadion eingeladen.