Nach 0:5-Debakel: Heldt kündigt Aussprache an - Kind ist genervt

Als Valentin Schmidt am Sonnabend auf der Mitgliederversammlung – nicht ganz ernst gemeint – sagte, die Mannschaft könne heute nicht da sein, weil sie sich auf den nächsten Gegner Schalke vorbereiten müsse, gab es Gelächter im Saal ... Anders als mit Galgenhumor lässt sich 96 sportlich aktuell auch nicht ertragen. Zu der Pleitenserie in der Bundesliga gesellte sich am Freitagabend noch die peinliche 0:5-Niederlage im Testspiel bei Zweitligist Bielefeld. In Worten: null zu fünf!

Heldt sieht Klärungsbedarf „Das war beschämend für eine Bundesliga-Mannschaft. Wenn du dich so präsentierst, hast du ein Problem“, schimpfte Trainer Thomas Doll über den Auftritt seiner Mannschaft. Der war allerdings nicht der erste dieser Art unter dem 96-Trainer – und wird auch nicht so einfach abgehakt. „Darüber wird noch zu sprechen sein“, kündigte Manager Horst Heldt eine Aussprache mit dem Team an. „Aber das machen wir intern.“ Das ging bisher nicht und wird wahrscheinlich am Dienstag vor dem Training stattfinden. Heute hat die Mannschaft frei. Ausfälle keine Ausrede In Bielefeld fehlten zwar einige Stammspieler wie zum Beispiel Waldemar Anton, dennoch war 96 mit einer mehr als respektablen Mannschaft bei der Arminia angetreten: WM-Torschütze Genki Haraguchi, Zehn-Millionen-Einkauf Jonathas oder auch der brasilianische Nationalspieler Walace waren dabei. Was die Mannschaft aber über 90 Minuten zeigte, kann man dem Wort „Leistung“ nicht zuordnen. „So ein Auftritt ärgert mich“, sagte Doll. „Ich bin wirklich enttäuscht. Das war ein Test, bei dem sich der eine oder andere hätte präsentieren können. Aber wir haben ja gesehen, was dabei herausgekommen ist.“

Kind: "Und ich finde das zum Kotzen, dass wir wieder in so einer Situation sind." Ein unterirdischer Auftritt, bei dem Stürmer Jonathas wegen Meckerns sogar noch Gelb-Rot sah. Unter Trainer Doll kassierte 96 in acht Spielen (inklusive der Arminia-Pleite) 25 Gegentore. Die Rettung war schon vor dem Bielefeld-Auftritt so gut wie aussichtslos, nach dem Spiel ist sie wohl völlig hoffnungslos. „Wir sind aktuell dramatisch gefährdet. Und ich finde das zum Kotzen, dass wir wieder in so einer Situation sind“, sagte Boss Martin Kind. Mit Doll auf jeden Fall bis zum Saisonende Das Spiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen Keller-Konkurrent Schalke dürfte die allerletzte 96-Chance auf den Klassenerhalt sein. Der VfB Stuttgart, sechs Punkte vor Hannover und in der Tabelle auf dem Relegationsplatz stehend, spielt nach 96 am Abend in Frankfurt. Auch wenn es gegen Schalke schiefgeht: An Trainer Doll wird nicht gerüttelt. „Es gibt keine Trainerdiskussion, das ziehen wir jetzt durch“, sagte Kind schon nach der Niederlage in Augsburg. Die Erkenntnis dürfte sein: Auch ein anderer Trainer wird diese Mannschaft nicht auf ein anderes Leistungsniveau heben.

