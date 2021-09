0:6 gegen Edemissen? „Das darf uns nicht noch einmal passieren“

Zu einem „Duell der Erfolglosen“ kommt am Sonntag auf dem Münstedter Sportplatz. Denn dort stehen sich die Fußball-Kreisligisten aus Münstedt und Edemissen gegenüber, die in der bisherigen Saison weder im Kreispokal noch in der Meisterschaft etwas gerissen haben.

Anzeige