0:9! Borna wehrt sich tapfer gegen Lok Leipzig

Der setzte sich auch in der 20. Minute gut durch und seine Eingabe nutzte Sascha Pfeffer zur 0:1 Führung. Pfeffer hatte auch in der 25. Minute die Gelegenheit zu erhöhen, doch nachdem er energisch in den Strafraum eindrang, scheiterte er an der Lattenoberkante. In der 36. Minute setzte der agile Theo Ogbidi Pfeffer wieder gut in Szene, doch dessen Kopfball hielt Welz stark. In der Pause wechselten beide Teams munter durch, Lok sogar die komplette Mannschaft.