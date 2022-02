1:0 gegen Auerbach: ZFC Meuselwitz gewinnt knapp, aber hochverdient

Meuselwitz. Im Duell gegen einen Mitkonkurrenten um den Verbleib in der Fußball-Regionalliga hat der ZFC Meuselwitz gegen den VfB Auerbach am Sonnabend nur knapp mit 1:0, aber hochverdient die Oberhand behalten. Das Siegtor markierte vor 382 Zuschauern Florian Hansch nach einem hervorragenden Pass von Max Kulke. Letzterer ragte aus einer gut eingestellten und geschlossen wirkenden Meuselwitzer Mannschaft noch heraus. Der Winterzugang der Meuselwitzer war Dreh- und Angelpunkt und bereitete nicht zufällig den wichtigen Treffer vor.

Torschütze Hansch freute sich neben dem Sieg auch darüber, mit nun sieben Saisontreffern wieder allein bester ZFC -Torschütze zu sein: „Ich habe jetzt eins mehr als Felix. Das Spiel war bisschen wie Armdrücken, lange ausgeglichen und immer offen.“ Das stimmt irgendwie, doch Hansch stapelt damit sogar etwas tief, seine Elf hatte insgesamt mehr Tormöglichkeiten und vor allem in der zweiten Halbzeit auch mehr Feldanteile.

Florian Hanschs Treffer reicht für drei Punkte

ZFC-Trainer David Bergner analysierte: „Auerbach hat uns nicht in Ruhe gelassen, wodurch wir nicht immer die richtigen Räume gefunden haben. Es ging mir etwas zu viel hin und her.“ Sein Team tat sich mitunter bei der Spieleröffnung schwer, nicht nur der ansonsten sichere Torwart Matthias Hamrol übersah bei Abwurf/Abschlag oft freistehende Mitspieler, auch weil er ebenso wie seine Abwehrkollegen manchmal zu lange zögerte. Damit brachte sich die ansonsten gut stehende Defensive der Einheimischen einige Male selbst in Not. Durch Aktionen der Gäste geschah das hingegen recht selten.