1:0 gegen Egestorf/Langreder! MTV Gifhorn zieht ins Achtelfinale des NFV-Pokals ein

Mit kämpferischer Leistung zum Sieg: Die Fußballer des MTV Gifhorn schafften gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder den Einzug in die nächste Runde, gewannen das erste Duell binnen weniger Tage mit 1:0 (0:0) - die Neuauflage bei der Germania folgt schon am Sonntag (15 Uhr) in der Oberliga.

"Es war ein harter Kampf", musste Gifhorns Coach Michael Spies nach Abpfiff erst einmal durchschnaufen. "So eine starke Mannschaft kannst du nicht komplett ausschalten." Trotzdem gelang es dem MTV, die Gäste nicht zum Torerfolg kommen zu lassen - "wir haben uns zu 100 Prozent reingehauen, aus einer kompakten Ordnung gespielt", freute sich Spies.