1:0-Sieg für Manchester United gegen Norwich City: Ronaldo-Tor rettet Rangnick

Nicht schön - aber erfolgreich: Ralf Rangnick hat seinen zweiten Liga-Sieg in Folge eingefahren. Der deutsche Trainer an der Seitenlinie von Manchester United kam in seinem zweiten Spiel in der Premier League zu einem 1:0-Erfolg beim Drittletzten Norwich City. ManUnited tat sich aber beim Kellerkind lange Zeit sehr schwer, ein von Superstar Cristiano Ronaldo verwandelter Foulelfmeter musste für den Siegtreffer her (75.). Durch den Dreier kletterte Manchester in der Tabelle auf Platz fünf, liegt elf Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. Norwich bleibt in der Abstiegsregion hängen.

Anzeige