1:0-Sieg gegen Duisburg! Daferner rettet Dynamo-Dresden-Debüt von Schmidt

Glück für Broll und Dynamo

Das 4-1-3-2-System schien anfangs auch ganz gut zu funktionieren, denn Dynamo hatte mehr Zugriff als zuletzt, spielte hohes Pressing und das aggressiv. Will suchte auch mal den Abschluss (7./abgefälscht), Kevin Ehlers köpfte den anschließenden Eckball drüber (8.). Doch weitaus gefährlicher waren die „Zebras“ bei ihrer ersten Chance, einem Geschenk von Dynamo-Keeper Kevin Broll. Der leistete sich einen Abspielfehler, Aziz Bouhaddouz errobete die Kugel und schoss – zum Glück für Broll nur an den Pfosten (12.).

Dynamo übernimmt die Initiative

Daferner rettet den Abend

In der Pause reagierte Schmidt, nahm den taktisch überforderten Stor runter und brachte Agyemang Diawusie in die Partie. Dynamo hatte mehr vom Spiel, Will eine Schusschance, aber der Ball wurde noch von einem Duisburger zur Ecke abgefälscht (52.). Dann musste der Rotschopf runter, für ihn kam Kreuzer rein (53.). Es half nicht viel, vorn blieb Dynamo harmlos. Die Einwechslung von Panagiotis Vlachodimos (63./für Hosiner) war die Folge.

(1) Kevin Broll: Nach seinem schlimmen Fehlpass im Aufbauspiel ist der Torwart im Glück, dass Bouhaddouz den Ball nur an den Pfosten setzt (12.). Dafür mit Riesenreflex, als Mai einen Flankenball aufs eigene Tor abfälscht (31.). Leistet sich einen zweiten kapitalen Fehler, erneut wird das Abspiel abgefangen, im postwendenden Gegenstoß schießt Vermeij knapp drüber (68.). Ansonsten aber auch bis in die dreiminütige Nachspielzeit immer auf dem Posten. Note: 3,5 ©

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment zollen. Die Spieler haben bis zur letzten Minute um jeden Meter gekämpft. Wir haben zwei, drei grobe Schnitzer im Spiel gehabt, die Gott sei Dank nicht bestraft wurden. Aber alle haben an einem Strang gezogen, im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen und den Turnaround geschafft. Ob der Sieg glanzvoll war oder nicht, ist letztlich egal. Es ist so, dass wir wieder vorn reinrücken können, den ersten Schritt haben wir gemacht. Insgesamt bin ich begeistert von der Mannschaft, die Spieler sind pflegeleicht und hungrig." ©

Doch das Schöne am Fußball ist: Es kommt oft anders und zweitens, als man denkt. In der 77. Minute flankte Vlachodimos von der Eckfahne, Daferner verwandelte die Eingabe am kurzen Pfosten zum 1:0. Der Jubel war unbeschreiblich und fiel nach dem Abpfiff erst recht euphorisch aus. Dynamo überholte mit dem 19. Saisonsieg 1860 München und rückte auf Platz drei vor. Der Einstand von Alexander Schmidt ist geglückt, am Wochenende kann sein Team mit einem Sieg beim KFC Uerdingen sogar wieder Tabellenführer werden.