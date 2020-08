1:1 bei brütender Hitze: BSG Chemie und Halberstadt trennen sich Unentschieden

In den bisherigen sieben Testspielen erzielten die Chemiker stolze 31 Tore und mussten zudem kein einziges Gegentor hinnehmen. Wichtig war und ist es der starken Defensiven der vergangenen Saison eine handlungsstarke und torgefährliche Offensive zur Seite zu stellen. Mit den bisherigen Verpflichtungen scheint es vom Papier her gelungen zu sein. Am Freitag vermeldeten die Chemiker mit dem 23jährigen Mittelfeldspieler Lucas Surek zudem die nächste Neuverpflichtung . Er stand bei den Testspielen gegen die Kickers Markkleeberg und dem VfL Halle auf dem Platz und empfahl sich für die kommende Saison. Ausgebildet beim HFC, spielte er in der Saison 2018/19 in Halberstadt, bevor er zu Rot-Weiß Erfurt und in der letzten Saison in die zweite dänische Liga wechselte.