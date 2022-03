1:1! Dynamo Dresden erkämpft in Nürnberg dank Daferners Tor einen Punkt

Nürnberg/Dresden. Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden am Sonntag einen Teilerfolg verbucht. Die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti sicherte sich in einer spannenden Partie beim 1. FC Nürnberg ein 1:1 (1:1)-Unentschieden. Vor 27.826 Zuschauern gingen die Gastgeber durch Fabian Nürnberger in Front (12.), Christoph Daferner gelang in der 42. Minute der Ausgleich für die Gäste. Beide Mannschaften hatten später mehrere Chancen zum Siegtreffer, aber der fiel nicht mehr. Nach dem zehnten Spiel ohne Dreier bleiben die Dresdner auf Rang 16, der "Club" rutschte von Rang vier auf Platz fünf ab. Anzeige

Daferner staubt ab

Die Dresdner begannen im sonnigen Max-Morlock-Stadion mit einer Änderung in ihrer Startelf. Für den verletzten Ransford-Yeboah Königsdörffer (Muskelfaserriss am Hüftbeuger) begann überraschend Agyemang Diawusie. Auch die Nürnberger änderten ihre zuletzt viermal am Stück erfolgreiche Startelf einmal, doch an Schwung ging ihnen dadurch nichts verloren. Sie begannen gefährlich, als Mats Möller Daehli von rechts flankte, Pascal Köpke zu Lukas Schleimer verlängerte, der den Ball am zweiten Pfosten aber nicht unter Kontrolle bekam (2.). Dynamo probierte es, die Hausherren zu attackieren, lief den Gegner früh an, doch mit Ballgewinnen klappte es kaum.

Nürnberg ließ die Kugel gut laufen – und die Dresdner gleich mit. Und dann machten die Gastgeber das Führungstor, als Möller Daehli Nürnberger anspielte, der mit zwei Haken Yannick Stark narrte und aus 18 Metern ins linke Eck schoss (12.). Dynamo-Keeper Kevin Broll hatte auf die rechte Ecke spekuliert, wurde auf dem falschen Fuß erwischt und konnte dem Ball nur noch hinterherschauen.

Der „Club“ setzte nach und wurde nun immer stärker. Tim Handwerker spielte den Ball zu Schleimer, der völlig frei abziehen konnte, aber aus elf Metern das Tor verfehlte (15.). Das musste eigentlich das 2:0 für Nürnberg sein! Auch in der 24. Minute hatten die Franken einen „Riesen“: Möller Daehli bediente Handwerker, dessen Abschluss Broll ganz stark parierte, aber zur Seite lenken musste, wo Taylan Duman zum Kopfball kam, aber das Tor verpasste. Da hatte Dresden großes Glück, dass Nürnberg mit seinen Chancen so leichtfertig umging.

Danach fingen sich die Sachsen, ließen die Hausherren nicht mehr so zur Entfaltung kommen. Nach vorn ging aber nichts – bis zur 42. Minute: Da spielte Stark auf Oliver Batista Meier, der schickte Diawusie, der mit seinem Anritt an die Grundlinie vorstieß, den Ball nach innen gab, wo Torjäger Daferner am kurzen Pfosten gekonnt abstaubte. Das 1:1 war sein zwölfter Saisontreffer – und der brachte Dynamo zurück in die Partie.

Lucky Punch liegt in der Luft

In der Halbzeit wechselte Capretti Batista Meier aus, brachte für den Ex-Münchner Heinz Mörschel. Und der ehemalige Uerdinger hatte gleich eine gute Szene, als er Diawusie anspielte, der freistehend abzog, aber nur die Lattenoberkante traf (48.). Dynamo tankte dadurch frischen Mut, drängte die „Clubberer“ mehr und mehr in deren Hälfte. Das Publikum wurde schon unruhig, denn es hatte sich auf einen anderen Spielverlauf gefreut. Immerhin erholte sich der FCN wieder etwas, Duman gab nach 58 Minuten mal wieder einen Torschuss ab, der flach rechts am Dynamo-Tor vorbeiging. Handwerker probierte es dann, doch Broll war im Nachfassen zur Stelle (60.).



DURCHSCROLLEN: Die Noten zum Spiel (1) Kevin Broll: Kann beim 0:1 durch Fabian Nürnberger aus der Distanz in der 12. Minute nur noch dem Ball zuschauen, wie er neben ihm einschlägt. In der 24. Minute gegen Tim Handwerker mit der Riesenparade, verhindert das 0:2. Kann in der 61. Minute nach einer Ecke das 1:1 festhalten, hält gut, hat aber auch Glück, da der Ball auf ihn kommt. Auch in der Folge immer da, wenn er gebraucht wurde. Note: 2 ©

Doch die Gäste hielten dagegen, meldeten sich schnell zurück: Guram Giorbelidze wollte Daferner anspielen, doch FCN-Keeper Christian Mathenia fing die Flanke ab, boxte sie vor die Füße von Morris Schröter, der den Ball aber im Nachsetzen nicht am Schlussmann der Franken vorbei ins Tor brachte (63.). Jetzt musste die Elf von Trainer von Robert Klauß kräftig durchatmen, Klauß wechselte nun auch doppelt, brachte mit Emil Shuranov und Nikolai Dovedan zwei frische Offensivkräfte, um das Spiel wieder mehr in die andere Richtung zu lenken (65.). Auch Capretti reagierte, tauschte Diawusie gegen Václav Drchal (68.). Er wollte mehr als nur einen Punkt mit nach Hause nehmen, keine Frage.

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel Guerino Capretti (Trainer SG Dynamo Dresden): "Die ersten 20 Minuten sind wir ganz schön unter die Räder gekommen. Wir hatten uns super auf den Gegner vorbereitet, das Selbstvertrauen von Nürnberg hat man gesehen. Überraschend kam nur, dass wir nicht geschafft haben, das Zentrum zu schließen und in die Zweikämpfe zu kommen. Glücklicherweise haben wir nur 0:1 zurückgelegen. Dann haben wir umgestellt auf 5-3-2, gegen Ende der ersten Halbzeit hatten wir dann auch mehr Stabilität. In einer schlechten Phase haben wir dann ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns viel wohler gefühlt, Agyemang Diawusie hatte direkt eine gute Chance, auch Vaclav hatte gute Chancen. Die zweite Halbzeit gehörte aus meiner Sicht uns, auch wenn wir in der Schlussphase den einen oder anderen Angriff abwehren mussten. Der Punkt geht aus meiner Sicht in Ordnung." ©