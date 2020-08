1:1! Erste Erkenntnisse für MTV Gifhorn und SSV Vorsfelde

In der ersten Hälfte war Vorsfelde deshalb am Drücker, hatte deutlich mehr vom Spiel – Chancen waren auf beiden Seiten allerdings Mangelware. Selbst das 1:0 für Gifhorn war eigentlich keine wirkliche Möglichkeit: Lasse Denkers Schussversuch wurde geblockt, der Ball sprang zu Malte Leese – der zog aus der zweiten Reihe ab, und Vorsfeldes Lennart Schmidt fälschte das Leder unhaltbar für SSV-Keeper Gerrit Güterbock ab.

Besonders für Gastgeber Gifhorn war die Partie wichtig, steht doch in zwei Wochen das Halbfinale des NFV-Pokals beim SC Spelle-Venhaus auf dem Programm. „Läuferisch war es überwiegend in Ordnung, spielerisch aber zu dürftig. Wir hatten zu viele Fehlpässe und Ballverluste“, fand MTV-Coach Michael Spies.

„Wir müssen die einfachen Bälle sauber spielen“, resümierte Spies nach Abpfiff. „Vorsfelde hat den Ball besser laufen lassen, von uns erwarte ich da mehr in die Richtung.“ Aber: „Ich bin nicht enttäuscht, habe damit gerechnet, dass es schwierig wird. Wir trainieren seit zwei Wochen Kondition, da fehlt natürlich die Spritzigkeit“, weiß Spies das Spiel einzuordnen. „Jetzt müssen wir zusehen, die Müdigkeit rauszukriegen, damit wir in zwei Wochen ein vernünftiges Spiel machen können.“

Glückliche Rückkehr für Feer

SSV-Trainer Willi Feer, der den MTV bis 2015 gecoacht hatte, war mit seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte indes glücklich. „Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Ich muss der Mannschaft für das, was ich gesehen habe, ein Kompliment machen.“ Trotz sechs Trainingstagen in der Woche haben die Vorsfelder „versucht, spielerisch zu überzeugen. Wir haben die Flucht nach vorn ergriffen“, so Feer. „Das, was wir vorgelegt haben, müssen wir nun steigern, verbessern, optimieren.“

Für beide Teams ist das nächste Testspiel derweil nicht fern: Gifhorn gastiert am Samstag (14 Uhr) bei Regionalligist VfL Wolfsburg II, Vorsfelde reist am selben Tag (16 Uhr) zu Bezirksliga-Aufsteiger TSV Arminia Vöhrum.

Tore: 1:0 (22.) Leese, 1:1 (74.) Gerloff.