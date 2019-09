1:1 im Spitzenspiel - RB Leipzig behauptet gegen Bayern die Tabellenführung 

Leipzig. RB Leipzig bleibt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Roten Bullen erkämpften sich am Samstagabend in einem hochdramatischen Topspiel gegen den FC Bayern München nach Rückstand ein 1:1 (1:1)-Unentschieden und sind damit unter Julian Nagelsmann weiterhin ungeschlagen. Robert Lewandowski hatte den deutschen Rekordmeister früh in Führung gebracht. Kurz vor der Pause besorgte Emil Forsberg per Elfmeter den Ausgleich.

Der Bullen-Coach muss zu Beginn des Spiels wie befürchtet auf Kevin Kampl verzichten. Abgesehen von Kampl, der durch Nordi Mukiele ersetzt wird, vertraut Nagelsmann der gleichen Elf wie beim 3:1-Auswärtssieg in Mönchengladbach vor zwei Wochen. Sein Gegenüber Niko Kovac musste kurzfristig umdisponieren, nachdem sich David Alaba beim Aufwärmen verletzt hatte. Für den Österreicher rückt Jerome Boateng in die Startelf.

Lewandowski eiskalt

Das Spiel startet unter den Augen von Nationaltrainer Joachim Löw für RB mit einer kalten Dusche. Lukas Klostermann vertändelt nach drei Minuten im Duell gegen Thomas Müller den Ball. Der Münchner schaltet blitzschnell und schickt Robert Lewandowski gegen die weit aufgerückte Bullen-Defensive auf die Reise. Der Pole lässt sich diese Chance nicht nehmen und schiebt eiskalt gegen Peter Gulacsi ein. Bereits das siebte Saisontor für den FCB-Goalgetter.

Im direkten Gegenzug hat Klostermann die Möglichkeit, seinen Fehler wieder auszubügeln. Der Nationalspieler bekommt in der rechten Strafraumhälfte den Ball von Timo Werner und zieht aus vollem Lauf ab, doch Spielgerät rauscht über Manuel Neuers Kasten. Da war mehr drin.

Stresstest für die Bullendefensive

Die Roten Bullen haben danach zu tun, sich von dem frühen Schock zu erholen und finden gegen früh störende Bayern nur selten den Weg aus der eigenen Hälfte. Vor allem Konrad Laimer wirkt in der Mittelfeldzentrale zuweilen überfordert und leistet sich den ein oder anderen unnötigen Ballverlust.

Gleiches gilt auch für den ansonsten so zuverlässigen Bullen-Keeper. Gulacsi spielt nach einer Viertelstunde einen unbedarften Pass in die Füße von Kimmich, der ungestört auf Lewandowski flankt. Der 1:0-Torschütze bekommt aber beim Kopfstoß nicht genug Druck aufgebaut und setzt den Ball über den Querbalken.

Lewandowski trifft Halstenberg

Während sich das Spiel danach etwas beruhigt, sorgt in Minute 25 ein Zweikampf für Aufregung. Lewandowski erobert gegen Marcel Halstenberg den Ball. Beim Versuch zu enteilen, trifft er den deutschen Nationalspieler mit der Hand im Gesicht. Weil der Leipziger vorher ebenfalls gehalten hat, werden beide von Schiedsrichter Sascha Stegemann mit Gelb verwarnt.

RB gelingt es in der Folge, sich etwas aus dem Druck der Bayern zu lösen. Mitten in diese Phase fällt der fast der nächste Schock. An der linken Strafraumkante prallen Marcel Sabitzer Lucas Hernandez zusammen. Stegemann entscheidet zunächst auf Elfmeter, wird aber vom Video-Assistenten Tobias Reichel korrigiert. Durchatmen.

Sabitzer verfehlt, Forsberg trifft

Kurz darauf fällt eben Sabitzer auf der Gegenseite der Ball vor die Füße. Sein Schuss aus der Drehung wird abgefälscht und landet im Aus. Doch einen haben die Bullen noch. Yussuf Poulsen stellt sich an der Münchner Strafraumkante nach einem Pass geschickt zwischen Ball und Gegner und wird vom heraneilenden Hernandez am Fuß getroffen. Stegemann zögert ebenso wenig wie Emil Forsberg, der den fälligen Elfmeter halbhoch zum Ausgleich in die Maschen jagt. Mit 1:1 geht es in die Kabine.

Und Nagelsmann reagiert, bringt Diego Demme für Klostermann. Die erste Chance gehört diesmal RB. Poulsen treibt bei einem Konter den Ball nach vorn und spielt im richtigen Moment nach links auf den mitgelaufenen Halstenberg, dessen Schuss im letzten Moment von Pavard geblockt wird. Noch näher an der Führung ist kurz darauf Mukiele. Der Franzose zieht von rechts aus spitzem Winkel ab. Neuer kriegt gerade noch die Hände hoch.

Konaté rettet

Ähnlich eng ist es im Gegenzug auch im Bullenstrafraum. Josua Kimmich kombiniert sich mit Thomas Müller über links in die Zentrale und schiebt mit Übersicht nach rechts auf Kingsley Coman. Der Franzose trifft den Ball nicht richtig. Dennoch muss Ibrahima Konaté auf der Torlinie klären.

RB ist viel besser im Spiel als in der ersten Halbzeit. Vor allem Demme verleiht dem Auftritt der Leipziger mehr Sicherheit. Immer wieder kann sich zudem Mukiele auf rechts durchsetzen. Die größte Chance hat aber Sabitzer. Der Österreicher fasst sich ein Herz. Sein Distanzschuss gerät zum Flatterball und erwischt Neuer auf dem völlig falschen Fuß, doch der Nationalkeeper kriegt irgendwie die Hand an den Ball.

Gulacsi Weltklasse

Doch auch RB hat einen Hexer. Der kurz zuvor eingewechselte Corentin Tolisso steht zentral am Strafraum plötzlich völlig frei. Sein Schuss wird von Willi Orban noch leicht abgefälscht und trotzdem von Gulacsi mit dem Arm pariert. Ein Wahnsinns-Reflex.

In Minute 78 ist der Ungar wieder zur Stelle. Ein abgefälschter Schuss von Coman segelt in hohem Bogen Richtung Tor. Gulacsi lenkt das Leder mit den Fingerspitzen ans Lattenkreuz. Nagelsmann denkt trotz einer Drangphase der Bayern nicht daran, das Unentschieden zu verwalten und bringt für die letzten zehn Minuten Matheus Cunha. Poulsen geht runter.

Kurz vor Schluss hat Werner dann aus spitzem Winkel den Sieg auf dem Fuß. Neuer pariert abermals glänzend. Auch Gulacsi muss bei einem Kopfball von Niklas Süle erneut alles zeigen. Es bleibt jedoch am Ende beim insgesamt gerechten 1:1. Leipzig verteidigt durch das Unentschieden die Tabellenführung.

RBL: Gulacsi – Orban, Konate, Sabitzer, Poulsen (Cunha), Forsberg (69. Nkunku), Werner, Klostermann (45. Demme), Mukiele, Halstenberg, Laimer FCB: Neuer – Süle, Pavard, Thiago (87. Coutinho), Lewandowski, Hernandez, Gnabry (62.Davies), Müller (62. Tolisso), Boateng, Coman, Kimmich Tore: 0:1 Lewandowski (3.), 1:1 Forsberg (45+2.) Zuschauer: 42.146

