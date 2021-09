1:2 gegen Luckenwalde - Chemie Leipzig unter Wert geschlagen

Leipzig. Trotz einer erneut starken Leistung inklusive eines Offensiv-Feuerwerks konnte Chemie Leipzig den Tabellenzweiten nicht stoppen. Vier Tage nach dem hochgelobten 1:1 gegen den Chemnitzer FC verloren die Leutzscher im Dienstag-Spiel der Fußball-Regionalliga Nordost im Alfred-Kunze-Sportpark gegen den FSV Luckenwalde 1:2. Zwar gingen die Hausherren durch Anton Kanther in der zehnten Minute in Führung, doch die Gäste drehten die Partie mit einem Doppelschlag in der 24. und 27. Minute. Bereits am Freitag (19 Uhr) folgt das dritte Flutlichtspiel in Folge im AKS. Dann trifft Chemie im Sachsenpokal-Stadtderby auf den FC Blau-Weiß.

