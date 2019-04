1:2! Hamburger SV verliert kurz vor Schluss gegen den 1. FC Magdeburg

War es das letzte Heimspiel an einem Montag in der 2. Bundesliga für den Hamburger SV? Gegen den 1. FC Magdeburg verpasste der HSV durch einen Last-minute-K.-o. einen großen Schritt im Kampf um den Aufstieg. Der 1. FC Magdeburg gewann durch einen Treffer von Philip Türpitz in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Bakary Jatta schoss die Führung in der 31. Minute heraus, Magdeburgs Marius Bülter traf in der 60. Minute zum Ausgleich, bevor Türpitz die Partie drehte.

Es war wieder einmal ein umkämpftes Spiel, in dem zunächst die Gäste aus Magdeburg, die lautstark von rund 6000 Fans unterstützt wurden, einen guten Start erwischten. Nach gut 15 Minuten übernahm der HSV aber dann langsam die Kontrolle im Spiel, blieb allerdings hinten anfällig und waren selbst nur wenig zwingend. In der 22. Minute brachte Lukas Lohkemper Magdeburg sogar vermeintlich in Führung, als er zunächst Jan Pollersbeck aussteigen ließ und dann ins Tor einschob. Allerdings: beim Pass in die Tiefe stand der Stürmer knapp im Abseits. Wenig später zwang Rico Preißinger Pollersbeck zu einer schönen Flugeinlage (25.).

Jatta bringt HSV in Führung

Etwas aus dem Nichts kam die Führung für die Hamburger. Bakary Jatta traf aus rund zwölf Metern ins lange Eck nach einem Freistoß von Douglas Santos zum 1:0. Wieder einmal war es also eine Standardsituation, die die Hamburger verwerten konnten. Dabei hatte Magdeburg-Trainer Michael Oenning gerade vor solchen Standards gewarnt.

Holtby fehlt gegen Köln

Gewarnt war auch Lewis Holtby, der am Ende der Saison den HSV verlassen muss. Eine gelbe Karte hätte für ihn nämlich die Sperre am kommenden Montag gegen den 1. FC Köln bedeutet. Und genau diese Karte holte er sich mit einem Trikotzupfer in der 35. Minute ab.

Von dem Rückstand ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und kamen auch zu ihren Möglichkeiten. Bülter kommt nach einer Ecke zum Kopfball, doch Sakai lenkt den Ball kurz vor der Linie zur nächsten Ecke ab.

Wirbel um Elfmetersituationen

Der Beginn der zweiten Halbzeit war turbulent. In der 51. Minute zeigte Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem vermeintlichen Foul an Pierre-Michel Lasogga auf den Punkt, doch der Assistent mischte sich ein und Dankert nahm den Elfmeter zurück. Zurecht! Nur wenige Sekunden später hätte es erneut Elfmeter geben können, als Tobias Müller der Ball nach einem Bates-Kopfball an den Arm sprang. Doch auch dieses Strafstoß gab es nicht für den HSV.

Wenig später klingelte es auf der Gegenseite. Preißinger fand den gut gestarteten Bülter mit einem Steilpass. Dieser überwindet Pollersbeck mit einem Flachschuss zum 1:1 (60.). Kurz vor Ende der Partie dann der große HSV-Schock, als Türpitz in der vierten Minuten der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

