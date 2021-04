1:2-Niederlage in Köln: RB Leipzig blamiert sich beim Vorletzten

Köln. Während weltweit über die Super League (spitzer Spitzname: „Super Lüg“) diskutiert wird, rollt der Ball in der 1963 geschlüpften einzig wahren und nahezu grundehrlichen Bundesliga. Der 30. Spieltag führte die Roten Bullen in die rote Zone des Klassements, zum 1. FC Köln, dem Rangvorletzten. Die jungen Männer von Julian Nagelsmann kombinierten sich einen Wolf, legten sich den in allen Belangen unterlegenen Gegner zurecht, hatten fünf Groß-Chancen - und gingen sensationeller Weise leer aus. Köln gewinnt glücklich 2:1 (0:0) und setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. RB - ineffektiv hoch drei - verabschiedet sich von eh nur vagen Titel-Träumen. Gewinner und Verlierer: Der gut abgehangene Kölner Kapitän Jonas Hector zeigt seinem viel jüngeren und viel dynamischeren Gegenspieler Dayot Upamecano, dass Tempo nicht alles ist, trifft doppelt (46./60.). Amadou Haidara sorgt fürs zwischenzeitliche 1:1 (59.).

