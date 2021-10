1:3 gegen den SV Lichtenberg 47: Lok Leipzig kassiert unerwartete Heimpleite

Leipzig. Irgendwann reißt jede Serie. Am Freitag las Ulrich-Thomas Thomale noch im Bruno-Plache-Stadion sein so eben erschienenes Buch vor, am Sonnabend beobachtet die Trainerlegende den 1. FC Lok Leipzig bei der ersten Niederlage seit neun Liga-Spielen. Vor 2470 Fans lassen die Messestädter dem angereisten SV Lichtenberg 47 wenig Möglichkeiten, kassieren in der zweiten Hälfte jedoch drei vermeidbare Gegentore (61', 83', 87') und verlieren nach zwischenzeitlicher Führung 1:3. Die erst Liga-Niederlage seit Ende August ist gleichzeitig auch das Ende des XXL-Oktobers mit sieben Spielen, nächstes Wochenende haben die Männer von Almedin Civa bei den Amateuren der Hertha BSC Berlin die Chance auf Wiedergutmachung. Die zwischenzeitliche Lok-Führung erzielte Djamal Ziane in der 44. Minute. Anzeige

Civa wechselt munter durch

Civa stellt statt Maik Salewski Eric Voufack auf der linken Außenbahn auf und wechselt Robert Berger nach seiner Gelbsperre für Bogdan Rangelov, zudem kompensiert der sportliche Leiter die Ausfälle von Sascha Pfeffer und Farid Abderrahmane durch Leon Heynke, Zak Pipilica und Michael Schlicht. Für den Leipziger Schlicht ist es die erste Partie von Anfang an, bereits im Vorfeld forderten Civa und Toptorjäger Djamal Ziane: Die Neuen sollen sich beweisen.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Spiel! Nach neun ungeschlagenen Spielen hat es den 1. FC Lok Leipzig wieder erwischt: Die Probstheidaer unterlagen dem SV Lichtenberg 47 mit 1:3. ©

Die Probstheidaer beginnen ballsicher, gewinnen entscheidende zweite Bälle und schnüren die Gäste aus Berlin immer weiter an den Sechszehner. Das Bild ändert sich nicht im Laufe der Anfangsphase, auch wenn Civa einen Weckruf starten muss. Genau zu richtigen Zeit: Aus dem Nichts taucht ein Lichtenberger vor Jan-Ole Sievers´ auf, der Lok-Keeper kann per Spagat den Ball jedoch entschärfen (21'). Es bleibt lange Zeit die einzige Möglichkeit Lichtenbergs.

Individuelle Fehler kosten Lok die Punkte

Zu Erkennen: Ohne Pfeffer und Abderrahmene fehlen zunächst Positionstreue und Abläufe, das neue Mittelfeld muss sich finden. Gesagt, Getan: Einen feinen Pass von Theo Ogbidi verwertet Mister-1:0 Djamal Ziane per Flachschuss zur verdienten Führung. Nach dem Seitenwechsel sind dagegen auf einmal die Lichtenberger am Drücker. Viele kleine, durchaus gute Möglichkeiten lassen das Bruno-Plache-Stadion in der Anfangsphase der zweiten Hälfte Zeit verstummen, dann packt Lok den Turbo aus. Aber egal ob Ziane oder Voufack – das Tor soll nicht fallen.

Dafür aber auf der anderen Seite. Ein öffnender Pass rauscht durch Loks Abwehrkette, der eingewechselte Moritz Schöps wird daraufhin mustergültig bedient und erzielt den 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase bleiben die Probstheidar zwar bemüht, ein erlösender Treffer soll jedoch nicht fallen. Stattdessen tanken sich die Hauptstädter mit etwas Glück in den Strafraum, Marius Ihbe vollendet schließlich zur Auswärtsführung. In den Schlussminuten geht Lok auf volles Risiko, das 3:1 durch Tarik Gözüsirin nach einem Konter ist die logische Konsequenz und der Endstand.

Die Stimmen zum Spiel

Almedin Civa (1. FC Lok Leipzig): "Wir haben sehr stark angefangen, hatten eigentlich alles im Griff und sehr viele Torchancen. Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, die Tore zu machen. Die zweite Halbzeit fangen wir genauso gut an. Wenn der Gegner bis dahin 3:0, 4:0 hinten liegt, braucht er sich nicht zu beschweren. Das zweite und dritte Gegentor schenken wir dem Gegner. Selbst ein Unentschieden wäre zu wenig gewesen, weil wir die Tore hätten machen müssen. Es ist sehr ärgerlich, weil es heute total unnötig war. Die Jungs tun mir leid, weil sie sehr viel investiert haben."



Uwe Lehmann (SV Lichtenberg 47): "Für uns ist das ein nicht eingeplanter Auswärtssieg, über den wir uns sehr freuen und der uns sehr stolz macht. Wir gehen verdient mit 0:1 in die Pause. In der zweiten Hälfte, auch wenn ich die 47-Brille aufhabe, sind wir die aktivere Mannschaft. Bei uns machen heute drei 20-Jährige ein Tor, das kann man auch mal anerkennend herausheben."

Theo Ogbidi (1. FC Lok L*eipzig):* "Einfach unnötig, das hätte nicht sein müssen. Wir hatten die Chancen, um das Ding klar zu gewinnen. Wir waren in den Situationen nicht wach gewesen. Ich denke, man hat gemerkt, dass Sascha Pfeffer und Farid Abderrahmane gefehlt haben, aber wir können das eigentlich als Mannschaft kompensieren."