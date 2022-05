1:3 und weiter nur Fünfter: RB Leipzig scheitert an dezimierten Gladbachern

Gladbach. Die Roten Bullen wollten zurück auf einen Champions-League-Platz, in Gladbach punkten, wieder vorbeiziehen am SC Freiburg. Ein Satz mit x, das wurde nix. Die Männer von Domenico Tedesco kassieren im Borussia-Park eine unnötige 1:3 (1:2)-Niederlage, verlieren ihr zweites Liga-Spiel in Folge, sind in Sachen Königsklassen-Qualifikation auf Schützenhilfe angewiesen. RB lässt einer schwachen ersten Halbzeit eine viel bessere zweite folgen, muss mit Blick die Chancen-Verteilung mindestens einen Punkt holen, ist vorne uneffektiv und hinten in ungewohnter Geberlaune. Tore: Breel Embolo bringt Gladbach in 1:0 in Führung, Christopher Nkunku macht das 1:1 (36.), Jonas Hofmann trifft zum 2:1 und 3:1 (45 + 2, 77.). Anzeige

Vorm Spiel ploppt eine heiße Neuigkeit auf. FC Bayern, Premier League, Serie A? Nein, der langjährige Gladbacher Matthias Ginter kehrt ablösefrei zurück zu seinen Freiburger Wurzeln, spielt in der kommenden Saison beim SC. Die Freiburger wiederum verlieren Nico Schlotterbeck an den BVB, kassieren dafür runde 25 Millionen Euro Schmerzensgeld. Für das Plus aus diesem Innenverteidiger-Deal könnten die Breisgauer fünf Millionen Begegnungsschals oder zehn Millionen Jute-Beutelchen kaufen.

RB-Ass Josko Gvardiol, sonst ein Muster an Biss und Fokussierung, kickt fahrig, sieht früh gelb. Das färbt ab. RB spielt zu ungenau, zu langsam, zu mutlos, um die auf Reha-Kurs befindlichen Borussen in Verlegenheit zu bringen. Gladbach kriegt offensiv nicht viel mehr gebacken, geht trotzdem dank (un)glücklicher Fügung in Führung. Konrad Laimer spitzelt Lars Stindl das Leder vom Fuß, Laimers Rettungstat wird zur Vorlage für Gladbach, Breel Embolo nimmt Maß, satter Abschluss des Ex-Schalkers - 1:0 (17.). Simakan sieht seine fünfte gelbe Karte, fehlt am Sonntag gegen Augsburg. Sein Kollege Gvardiol lustwandelt weiter neben sich, schrammt an einer gelb-roten Karte vorbei. Notausgang für bärtige Helden: Marcel Halstenberg ersetzt den kroatischen Nationalspieler. Und der deutsche Nationalspieler ist gleich auf Sendung, gewinnt Zweikämpfe, spielt urplötzlich steil auf Silva. Der Portugiese sondiert die Lage und hebt den Ball wohltemperiert in den Lauf von Christopher Nkunku, der zwei Gladbacher abhängt und gegen Yann Sommer in Weltklasse-Manier trifft. 1:1 in der 36. Minute. Ein Abschluss, ein Tor.

RB hat jetzt eigentlich alles im Griff, stürmt in der Nachspielzeit nach vorne und läuft in einen Konter. Embolo spielt in den Lauf von Jonas Hofmann, Kampl wird überspielt, Orban hebt das Abseits auf, Hofmann schiebt mit links zum 2:1 ein (45 +2). Von einer Staffelung bzw. einer angemessenen Restverteidigung kann keine Rede sein. Nach einer schwachen ersten Halbzeit ist RB runter von den Champions-League-Plätzen.

Wiederbeginn, Lukas Klostermann ersetzt Simakan. RB muss kommen, RB kommt. Angelino flankt auf Silva, Sommer kratzt den Kopfball aus dem Winkel. RB ist jetzt wach, Herr des Verfahrens und alsbald auch in Überzahl. Nkunku geht nach einem Dani-Olmo-Pass auf und davon, wird von Nico Elvedi am Alleingang auf Sommer gestoppt, Rot (64.). Das 2:2 wäre den Roten Bullen lieber gewesen. Yussuf Poulsen kommt für Silva. Dann will Nkunku einen Elfmeter nach Kontakt mit Ramy Bensebaini. Den gibt es nicht. RB bleibt auf dem Gaspedal (weshalb nicht früher?), sucht nach Lücken, geht ins Risiko - und kassiert erneut einen Konter. Halstenbergs Zuspiel auf Kampl gerät zu kurz, die aus dem letzten Loch pfeifenden Gladbacher stemmen sich aus dem Sattel, bringen wieder Hofmann in Stellung, 3:1 (77.). Vorangegangen: Weitere Böcke von Angelino, Orban und Co. Tedesco bringt Emil Forsberg und Dominik Szoboslai, geht all in. Yann Sommer hält spektakulär gegen Silva und Olmo - und schlussendlich den Sieg fest. RB kann in dieser seltsamen Saison nach wie vor alles gewinnen. Aber auch schrecklich viel verlieren.



Auf nach Glasgow: Die Roten Bullen nächtigten in Düsseldorf, fliegen am Dienstagnachmittag weiter zum Europa-League-Halbfinale nach Glasgow (Donnerstag, 21 Uhr). Ausgecheckt wird Freitagvormittag aus dem Radisson Blu. Nach diversen After-Work-Freudebechern und mit der Finalteilnahme im Kulturbeutel? Am Sonntag, 19.30 Uhr, steigt das letzte Saison-Heimspiel. Gegner: Augsburg.

Die Statistik zum Spiel: