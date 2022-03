1:4! Eisbären Regensburg schlagen in Leipzig eiskalt zurück

Leipzig. Dem rauschenden Eishockeyfest vom Freitag mit dem 5:4-Auswärtssieg der Leipziger nach Verlängerung folgte am Sonntag die Ernüchterung. 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) unterlagen die Exa Icefighters vor 1500 Fans den Eisbären aus Regensburg. In der Serie „Best of 5“ ist im Oberliga-Achtelfinale weiter alles offen, nach dem Dienstag-Auftritt in der Fremde wird es am Freitag (20 Uhr) ein weiteres Heimspiel geben.

Anzeige