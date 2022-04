1:4 gegen Energie Cottbus: Meuselwitzer Offenbarungseid in Halbzeit zwei

Zipsendorf. Der ZFC Meuselwitz hat am Sonntagnachmittag ein schwarzes Ende einer vergessenswerten englischen Woche erlebt. Das 1:4 gegen Energie Cottbus war die dritte Niederlage binnen acht Tagen für die Elf von Trainer David Bergner. Damit rückte Halberstadt, das bereits am Samstag 2:1 in Eilenburg gewann, bis auf einen Punkt an den Tabellen-14. heran. Anzeige

Dabei gaben die Hausherren das Spiel wie zuletzt schon gegen die Topteams Altglienicke und Lok Leipzig in der zweiten Halbzeit aus den Händen. Anfangs war „Zipse“ mindestens auf Augenhöhe. Die ersten Schussversuche gingen auf das Konto von Florian Hansch. Nach etwa 20 Minuten nahm auch Cottbus am Spiel teil, strahlte allerdings vorerst wenig Gefahr aus. Der ZFC stand defensiv gut sortiert.

Der ZFC Meuselwitz ist nach engagiertem Beginn in Halbzeit zwei noch deutlich unter die Räder gekommen. Am ende stand für die Bergner-Elf eine 1:4-Niederlage zu Buche.

Das änderte sich kurz vor der Halbzeit. Bei einem Konter der Gäste brachte Kilian Senkbeil im letzten Moment das Bein dazwischen und klärte zur Ecke. Fast mit dem Pausenpfiff parierte Matthias Hamrol einen Kopfball aus kürzester Distanz gegen Niklas Geisler fantastisch.

Was sich gegen Ende des ersten Durchgangs andeutete, drückte sich nach dem Wechsel in Zahlen aus. Hamrol stand quasi unter Dauerbeschuss, rettete zunächst mehrfach oder den Energie-Abschlüssen fehlte die Präzision. In Minute 66 klingelte es schließlich. Jonas Hofmann brachte einen Freistoß in den Strafraum und Axel Borgmann rammte das Leder per Kopf in die Maschen.

Mit dem Gegentor brachen alle Dämme. Meuselwitz zeigte Auflösungserscheinungen. Erik Engelhardt erhöhte auf 0:2 (71.), Geisler legte per Nachschuss nach eigenem Kopfball das 0:3 nach (76.). Binnen nicht einmal zehn Minuten war die Angelegenheit geklärt. Daran änderte auch der Meuselwitzer Anschlusstreffer von Niklas Jahn nichts (80.). Zumal Cottbus das letzte Wort hatte. Der bis dahin so starke Hamrol leistete sich einen fürchterlichen Fehlpass. Engelhardt bedankte sich mit dem Endstand (87.).

So ordentlich der Nachmittag für den ZFC begonnen hatte, so katastrophal endete er. Wer zumindest einen Funken Positives herausziehen will, der nimmt den Fakt, dass Meuselwitz nach 330 torlosen Regionalliga-Minuten wieder ein Treffer gelang. Ansonsten herrschte freilich Tristesse.



Am Gründonnerstag folgt der nächste Akt im Abstiegskampf. Dann geht es zum FC Eilenburg. Da zählt für beide Mannschaften eigentlich nur ein Sieg, weil keiner weiß, wie viele Mannschaften sich am Ende der Spielzeit gen Oberliga verabschieden müssen. Maximal sechs Absteiger könnte es geben. Im schlimmsten Fall würde es ab Rang 15 gefährlich, dort lauert momentan Halberstadt, fünf Zähler dahinter wiederum Eilenburg. Auch an der Mulde ist man sich der Gemengelage bewusst. „Natürlich stehen wir unter Druck. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht verkrampfen“, sagt FCE-Trainer Nico Knaubel. Das dürfte den Meuselwitzern ganz ähnlich gehen.