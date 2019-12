1:4 gegen Herne – IceFighters Leipzig chancenlos

Leipzig. Zumindest war es zwei Drittel lang die schlechteste Leistung der IceFighters in der Saison, selbst die einfachsten Pässe gingen in der Phase in die Hose. „Unsere Zielsetzung vor der Saison war, dass wir jeden Gegner schlagen können und wollen. Nun wird es Zeit, das gegen Herne zu zeigen“, erklärte Cheftrainer Sven Gerike vor der Partie. Am Ende stand gegen das Spitzenteam aus Herne eine verdiente 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)-Niederlage auf der Anzeigetafel. Selten wurden die Sachsen so vorgeführt. Der Tabellenzweite spielte abgezockt, traf nach drei Minuten die Latte. Es war ein erster Fingerzeig.