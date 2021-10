1:5! Dresdner Eislöwen gehen in Frankfurt unter

Frankfurt. Auch die Dresdner Eislöwen konnten den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Frankfurt nicht ärgern. Das Team von Trainer Andreas Brockmann musste sich vor 2867 Zuschauern bei den Hessen mit 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) geschlagen geben. Anzeige

Im Tor vertraute der Coach auch diesmal von Beginn an Janick Schwendener. Schon in der 6. Minute musste der Dresdner Goalie allerdings hinter sich greifen. Darren Mieszkowski fälschte einen Schuss von Marius Erk unhaltbar ab und nur 22 Sekunden später legte Dylan Wruck für die Gastgeber nach. Anschließend kamen die Gäste dann etwas besser ins Spiel und in Unterzahl konnte Nicklas Mannes verkürzen. Mit einem harten Schlagschuss erzielte der Verteidiger den 1:2-Anschlusstreffer (12.). Im Mitteldrittel aber dauerte es keine Minute, da bauten die Hausherren nach einem individuellen Fehler der Gäste ihren Vorsprung aus. Rylan Schwartz hatte aus kurzer Distanz keine Probleme, zum 3:1 zu treffen.

Aber die Frankfurter Löwen hatten ihren Torhunger noch längst nicht gestillt. Innerhalb von 26 Sekunden markierten Ryon Moser (30.) und Yannick Wenzel (31.) die Treffer vier und fünf. Zwar erarbeiteten sich auch die Blau-Weißen einige Möglichkeiten, schlugen aber daraus kein Kapital. Im Schlussabschnitt wechselte Andreas Brockmann seine Keeper. So kam Kristian Hufsky für Yanick Schwendener in den Kasten. Und der 22-Jährige hielt seinen Kasten auch sauber, konnte sich dabei aber auch ein ums andere Mal auszeichnen. Die Gastgeber spielten den Sieg souverän nach Hause, während die Eislöwen kaum noch entscheidende Akzente in der Offensive setzen konnten.