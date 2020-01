1:5! Icefighters Leipzig gegen Tilburg unter Wert geschlagen

Leipzig. Ein 6:9-Torfestival und ein 0:2-Krimi guter Abwehrreihen waren die bisherigen Ergebnisse aus Sicht der Exa Icefighters Leipzig gegen die Tilburg Trappers. Auch der dritte Vergleich beider Mannschaften sollte ohne Überraschung an den Ligenprimus gehen. Und obwohl sich die 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)-Niederlage vor knapp 1800 Zuschauern im Kohlrabizirkus deutlich anhört, wurden die Messestädter wahrlich unter Wert geschlagen.

Die Auftaktminuten gehörten noch klar den Gästen. Schnörkellos und schnell spielte der Spitzenreiter nach vorne. Nach nicht mal 2 Minuten die Führung. Mitch Bruijsten stand goldrichtig nach einem Abpraller vom Schoner des Leipziger Torwarts Patrick Glatzel. Es war das 100-ste Gegentor der Saison. Die Sachsen brauchten ein wenig, um in diese Partie zu kommen, kämpften sich rein und begünstigt durch zwei Strafzeiten übernahmen sie die Regie. Die zwei gut anzusehenden Überzahlmöglichkeiten wurden leider nicht genutzt. Marvin Miethke tauchte danach frei im Slot auf, aber die starke Nummer zwei der Trappers, Ruud Leeuwesteijn, war nicht zu überwinden. Das Bild blieb im zweiten Durchgang lange gleich. Leipzig drückte auf den Ausgleich, der verdient in der Luft lag. Aber die Tore zur Vorentscheidung machte Tilburg durch die Bruijsten-Brüder. Der Doppelschlag vor der zweiten Pause war der Genickbruch.

Im Schlussdurchgang schraubte der unangefochtene Spitzenreiter das Ergebnis noch höher, trotz des Ehrenteffers von Gianluca Balla. Der 1:5-Endstand war eine bittere Pille, weil es die Begegnung nicht wieder spiegelte. Am Rande der Partie sickerte durch, dass den Icefighters gelungen ist, eine Verstärkung zu verpflichten. Laut LVZ-Informationen soll der Neuzugang in dieser Woche bekanntgegeben werden und wird wohl für einiges an Gesprächsstoff sorgen.