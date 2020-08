1:6, 1:7 oder gar 1:8? Unstrittig: Calberlah unterliegt Lupo deutlich

Das war eine klare Angelegenheit für den Favoriten. Mit wahrscheinlich 7:1 (5:0) fertigte der Oberligist den Landesliga-Aufsteiger Calberlah ab. In einem Test nicht wesentlich, aber kurios: Der offizielle Spielbericht bei fussball.de weist ein 6:1 aus, Lupo hatte sich ein 7:1 notiert, die unterlegenen Gastgeber waren sich sogar sicher, 1:8 verloren zu haben. Bei der Torfolge waren sich die Teams auch in allen Punkten einig. Außer: Calberlah meinte, kurz nach nach der Pause einen Treffer kassiert zu haben. Doch den habe es nicht gegeben, war man sich auf Seiten des Oberligisten sicher. Der Schiedsrichter wiederum ließ Lupos 4:0 außen vor, das sich beide Teams notiert hatten.

Wie dem auch sei - Calberlahs Coach Stefan Timpe war trotz der Deutlichkeit nicht unglücklich: "Man hat gemerkt, dass Lupo schon weit ist in der Vorbereitung, für uns war es ein guter Test. Das Lehrgeld wird sich auszahlen." Geärgert aber hatte ihn, "dass wir kurz vor der Pause noch zwei Treffer kassieren. Leichte Fehler, das war nicht nötig. So schneiden wir in der ersten Halbzeit unter Wert ab." Nach der Pause habe seine Mannschaft dann mutiger nach vorn gespielt. Gian-Luca von Spiczak-Brzezinski verschoss einen Elfmeter.

Lupo-Trainier Giampiero Buonocore war angetan vom Auftritt seines Teams, denn "unsere Zielsetzung war, Tore zu erzielen. Und das ist uns besser gelungen, als in einigen anderen Partien. Es hat sich gezeigt, dass sich die Mannschaft immer besser findet. Wir hatten gute Spiellösungen, sind auf dem richtigen Weg."