1:6 gegen Wolfsburg - Dresdner Eislöwen fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit

Tim Heyter wird „Becherspieler“

Natürlich durften die Fans auch diesmal wieder ihren „Becherspieler“ wählen. Bereits zum zehnten Mal wird durch die Anhänger der Blau-Weißen die beispiellose Aktion der Sammlung von Becherpfand durchgeführt, um für den Klub finanzielle Mittel zu generieren. Diesmal entschieden sich die Anhänger für Youngster Tim Heyter. Der 20-jährige Verteidiger, der in Bad Muskau geboren wurde und in Weißwasser bis 2016 das Eishockey-ABC erlernte, wechselte zur Saison 2016/17 ins DNL-Team der Dresdner. In der vergangenen Saison gehörte er schon zum Profikader, sammelte in 35 Spielen aber erst einmal viel Spielpraxis beim Kooperationspartner Erfurt, bevor er vor allem in den Playoffs schon zu einer echten Stütze bei den Eislöwen wurde. Heyter meinte nach seiner Wahl: „Ich fühle mich geehrt, werde jetzt in die Fußstapfen von Arne Uplegger treten, der im vorigen Jahr Becherspieler war. Ich habe noch viel vor und natürlich will ich auch das eine oder andere Tor schießen“, meinte er grinsend.