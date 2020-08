BSG Chemie Leipzig erhält Millionenförderung für neues Funktionsgebäude  

Leipzig. Große Freude in Leutzsch: Die BSG Chemie Leipzig kann einen weiteren großen Schritt in Richtung Stadionsanierung machen. Bis 2040 soll das Gelände in Leutzsch endlich in einen zeitgenössischen Zustand gebracht werden. Der Förderbescheid für die Ertüchtigung aus den Mitteln des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erreichte nun die Messestadt. Daraus stehen 1,8 Millionen bereit, um ein neues Funktionsgebäude für die Grün-Weißen zu errichten. Dessen Baukosten belaufen sich auf insgesamt vier Millionen Euro.