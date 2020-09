Zu wenig: 1. FC Germania Egestorf/Langreder nur 1:1 gegen FT Braunschweig

Und auch der Großteil der 120 Zuschauer – mehr durften es aufgrund der Corona-Bestimmungen an der Ammerke nicht sein – hatte insgeheim drei Punkte zum Auftakt erwartet. Sie sind in dieser Hinsicht natürlich verwöhnt worden vor der Unterbrechung des Spielbetriebes. Doch spätestens jetzt ist allen klar: Die Saison 2020/2021 ist eine neue Spielzeit und keinesfalls die Fortführung aus dem März.

Dösemeci ist da, wenn es brennt

„Uns hat heute vorne die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte Germanias Trainer Paul Nieber, der sich mit Jonas Lübke auf der Zehnerposition etwas einfallen ließ. Der Youngster war auch prompt an den besten Chancen beteiligt.

Sein Zusammenspiel mit Jos Homeier (14. Minute) oder sein Abschluss auf Vorlage von Dominik Behnsen (18.) hätten zum Torerfolg führen können. Von den Gästen war auf dem Weg nach vorn in Hälfte eins nicht viel zu sehen. Und wenn es doch mal brenzlig wurde, klärte der starke Zeki Dösemeci, was auch immer in Richtung Egestorfer Strafraum kam. „Wir hätten mit einer Führung in die Halbzeit gehen müssen“, sagte Nieber.