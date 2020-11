1. FC Germania Egestorf/Langreder schießt sich mit Schalldämpfer Richtung Aufstiegsrunde

Die Unbespielbarkeit des Platzes an der Ammerke hat dafür gesorgt, dass der 1. FC Germania Egestorf/Langreder am vergangenen Sonntag nicht die Möglichkeit erhalten hat, den notwendigen Punkt gegen Arminia Hannover einzufahren, um als Spitzenreiter der Oberliga Hannover/Braunschweig in die Corona-Unterbrechung zu gehen. „Wir haben eine gute Halbserie gespielt“, sagt Trainer Paul Nieber. Für das Argument, dass die zweitplatzierten Egestorfer die beste Mannschaft der bisherigen Saison in der Staffel gewesen sind, spricht, dass sie die Duelle beim Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen (2:1) sowie gegen den Dritten Lupo Martini Wolfsburg (2:0) für sich entschieden haben. Was bei den Deisterstädtern bereits gut funktioniert und wo noch an Stellschrauben zu drehen ist, erläutert diese Analyse.

Zweitjüngster niedersächsischer Oberligist

Die Mannschaft: Nach nur einem Punkt aus den ersten zwei Begegnungen, beides Heimspiele, wurden bereits Erinnerungen an die Vorsaison wach, als die Germania den Regionalliga-Aufstieg durch einen schlechten Start verschenkt hatte. Ab dem 3. Spieltag stimmten dann die Resultate für die Nieber-Elf, die fortan in der Liga ungeschlagen blieb. Erstaunlich, da die Egestorfer mit ihrem Altersschnitt von 22,7 das zweitjüngste Team aller 20 niedersächsischen Oberligisten hinter dem FC Eintracht Northeim (21,3) stellen. Es ist zwar kein Zufall, dass neben Torhüter Ole Schöttelndreier mit Marvin Stieler (31 Jahre), Kapitän Joshua Siegert (26) und Robin Gaida (25) ausschließlich die drei erfahrensten Akteure der Calenberger in allen acht Partien so gut wie durchgespielt haben, dennoch ist die fehlende Routine der jungen Mannschaft kein Faktor, der gegen die Germania spricht. Der Kader umfasst 33 Spieler. Logischerweise schafft es mehr als ein Drittel der Egestorfer am Wochenende nicht in das 19-Mann-Aufgebot, dennoch sind bei den Heimspielen alle da, um ihre Mitspieler zu unterstützen – der Teamgeist stimmt. „Es tut mir jedes Mal leid für die Spieler, die nicht nominiert werden können. Wenn man sieht, wie die Bank besetzt ist und welche Spieler es am Spieltag nicht geschafft haben, sieht man, wie stark der Kader ist“, sagt Nieber.