 „Wir wollen aufsteigen! Reißt euch mal zusammen“: Redebedarf beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder

Keine Minute nach dem Abpfiff brach es aus Robin Gaida heraus. „Wir wollen aufsteigen! Reißt euch mal zusammen“, schrie der Verteidiger des 1. FC Germania Egestorf/Langreder in maximaler Lautstärke, als er sich der eigenen Bank näherte, an der sich die meisten Teamkollegen nach dem 0:2 (0:0) gegen die SVG Göttingen versammelt hatten.

Erinnerungen an die Vorsaison werden bei manchem langsam wach, als die Egestorfer die Rückkehr in die Regionalliga durch eine Schwächephase zu Saisonbeginn verschenkten. Erst am 7. Spieltag ging die Formkurve nach oben, bis zur Corona-Unterbrechung blieben die Germanen ungeschlagen.

Germanen durchgängig ideenlos

Doch wenn es am Stadion an der Ammerke eine Pinnwand für Kleinanzeigen gäbe, würde dort zurzeit ein Zettel mit dem Aufdruck „Suche Egestorfer Mannschaft aus der Zeit Mitte September 2019 bis Mitte März 2020“ hängen.

Es ist kaum noch etwas zu sehen von diesem Team, das von Spielbeginn an einfach eine Klasse besser war als ihre Kontrahenten und das durch die Leistung auf dem Platz Woche für Woche untermauerte. Durchgängig ideenlos präsentierten sich die Egestorfer gegen den Neuling aus Göttingen, nur wenige Bälle kamen in der Spitze bei Dominik Behnsen und später Lorenzo Paldino oder Nico Berg an.

"Darf nicht nach 20 Minuten Rot sehen“

„Wir sind von außen nicht so gut durchgekommen und waren nicht so präsent in den Zweikämpfen“, sagte Paul Nieber. Der Trainer nahm die Niederlage nach seiner Roten Karte komplett auf seine Kappe. „Das habe ich auch der Mannschaft nach dem Spiel gesagt: Da muss ich mich anders im Griff haben, ich darf nicht nach 20 Minuten Rot sehen“, sagte er.

Der Schiedsrichter hatte ihn in der 23. Minute hinter die Bande geschickt mit den Worten „das ist für dreimal meckern und einen Flaschenwurf“. Fortan hatte Co-Trainer Antonios Agaoglou das Sagen, doch auch ihm fiel nichts Entscheidendes mehr ein, um Zählbares einzufahren. Bei sommerlichen Temperaturen vergaben Jos Homeier (41. Minute) sowie Berg und Homeier bei einer Doppelchance (89.) die besten Gelegenheiten der Calenberger.

Göttingens Trainer Dennis Erkner sagte: „Wir wollten Nadelstiche setzen – zwei davon haben gesessen.“ Lukas Presch nach sehenswerter Einzelleistung (76.) sowie Andre Weide in der fünften Minute der Nachspielzeit, der ins verwaiste Egestorfer Tor traf nachdem Keeper Ole Schöttelndreier bei der Aktion zuvor mit nach vorn gerannt war, ließen die keinesfalls überragenden Gäste jubeln.