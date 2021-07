"Sind jetzt einen Schritt weiter": Egestorf gewinnt Testspiel beim TSV Pattensen deutlich

Im dritten Jahr in Folge hat es in der Saisonvorbereitung das Testspiel zwischen dem Landesligisten TSV Pattensen und dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder aus der Oberliga gegeben. Diesmal setzte sich die favorisierte Elf von Paul Nieber mit 6:0 (3:0) durch. Die Steigerung der Deisterstädter in diesem liebgewonnenen Sommerduell an der Schützenallee geht weiter: Vergangenes Jahr gewann die Germania mit 6:2, 2019 hatten noch die Pattenser mit 3:2 die Nase vorn gehabt.

Anzeige

"Das war ein souveräner Auftritt, wir sind jetzt einen Schritt weiter", sagte Egestorfs Coach Nieber zum Auftritt seiner Elf, die dreimal pro Halbzeit traf. Jos Homeier (3), Kim Kretschmann, Lorenzo Paldino und Jeremy Finsel waren erfolgreich. Die Germanen hätten ihre Chancen speziell in der ersten Hälfte gut genutzt, im zweiten Durchgang ließen sie das ein oder andere Tor noch liegen.