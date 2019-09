1. FC Heidenheim - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Schlechtes Omen für Holstein Kiel: Keine Party, kein Sieg?

Vier Mal standen sich Holstein Kiel und der 1. FC Heidenheim bislang in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegenüber. Und die Bilanz liest sich aus Störche-Sicht sehr gut: zwei Siege, zwei Remis, keine Niederlage!

Auch am heutigen Sonnabend (Anstoß 13 Uhr) wollen die Nordlichter beim Gastspiel auf der schwäbischen Ostalb gegen den Tabellennachbarn (ebenfalls fünf Punkte nach fünf Spielen) ihre weiße Weste bewahren. Doch Vorsicht, spannend bis kurios war es eigentlich immer, wenn es gegen das Team von Heidenheim-Legende Marc Schnatterer ging.

Rückblende: Beim vorerst letzten Aufeinandertreffen am 30. Januar dieses Jahres überschlug sich der Sky-Reporter mit Lobeshymnen auf die Kieler. So sehr dominierten diese in der Voith-Arena mit ihren Ballstafetten. Fast folgerichtig das frühe 1:0 durch einen Kopfball von Jonas Meffert (4.). Doch nur zehn Minuten und zwei schlimme Deckungsfehler später lagen die Gastgeber mit 2:1 in Front. Ein spätes Eigentor bescherte der KSV Holstein immerhin noch ein 2:2. Der Sky-Reporter war mittlerweile ebenfalls leiser geworden. Vielleicht auch eine Folge der bitteren Kälte an diesem eisigen Mittwochabend.

Das Hinspiel war derweil über weiter Strecken weniger spektakulär verlaufen. Und hatte doch historischen Anstrich. Denn am 12. August 2018 erzielte Südkorea-Import Jae-Sung Lee seinen ersten Treffer für die KSV. Endstand 1:1.

Fünf Monate zuvor ging's erheblich stürmischer im Holsteinstadion zur Sache. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn über Kiel tobte ein mächtiger Frühjahrssturm. Bei teilweise irregulären Bedingungen feierten die Störche am 16. März 2018 auf ihrem Weg in die Relegation einen 2:1-Heimsieg.

Das spektakulärste Duell zwischen diesen Kontrahenten indes sahen die Zuschauer am 15. Oktober 2017. Dank eines Dreierpacks von Marvin Ducksch, zweier weiterer Treffer von Dominick Drexler sowie David Kinsombi und einer im Kollektiv unfassbaren Moral verließen die Kieler bei hochsommerlichen Temperaturen den Heidenheimer Rasen als 5:3-Sieger. Heidenheim ewiger Coach Frank Schmidt meinte später süffisant: „Wir hätten auch 13 Tore schießen können. Kiel hätte an diesem Nachmittag 14 oder 15 gemacht.“

Eine Einlassung, die ob der Umstände im Vorfeld der Partie umso erstaunlicher wird. Denn dank einer „genialen“ Reiseplanung sowie der Verspätungen im bundesdeutschen Flugverkehr kamen die Kieler am Vorabend des Spiels erst gegen 23.30 Uhr im Teamquartier an. Damit nicht genug. Im direkt ans Mannschafts-Hotel angrenzenden Congress-Centrum tobte die ganze Nacht über die in der Region berühmt-berüchtigte Ü30-Party. Dröhnende Beats und Bässe kosteten nicht nur mitgereisten Journalisten den Schlaf. Es halten sich bis zum heutigen Tag Gerüchte, dass der eine oder andere Holstein-Profi ob der Lautstärke nebenan zu fortgerückter Stunde gleich selbst das Tanzbein geschwungen hat.

Wenn dem tatsächlich so gewesen sein sollte, hat es wahrlich nicht geschadet. Deshalb die bittere Kunde für alle Holstein-Anhänger: Einigermaßen warm wird es auch heute wieder (angekündigt sind 22 Grad und teilweise Sonnenschein). Auch das Hotel ist das gleiche wie vor knapp zwei Jahren. Aber eine Party, die gab's an diesem Freitag den 13., am Vorabend des Spiels nicht. Ein schlechtes Omen?