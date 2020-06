1. FC Heidenheim gegen den HSV live im TV und Online-Stream sehen

Eine große Chance, mit dem HSV gleichzuziehen, hat der 1. FC Heidenheim am vergangenen Spieltag bereits verpasst. Durch das müde 0:0 bei Greuther Fürth bleibt das Team von Frank Schmidt vor dem Schlager am Sonntag gegen den HSV (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) weiter in der Verfolger-Position. Immerhin hat der aktuelle Tabellen-Vierte sein Schicksal aber nach wie vor in der eigenen Hand. Denn mit einem Sieg gegen den direkten Aufstiegs-Konkurrenten kann Heidenheim auf Platz drei springen und sich einen Spieltag vor dem Saisonende in eine gute Ausgangslage bringen.