1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Im ersten Akt des Relegations-Krimis in Bremen trennten sich der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen mit 0:0. Vor der Partie am Montag beim Zweitligisten (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist also noch keine Vorentscheidung gefallen. Dennoch sieht sich der Außenseiter durch das ordentliche Auswärts-Resultat in einer guten Ausgangsposition. "Der Glaube an die Sensation war schon davor da, aber nach diesem Spiel ist er natürlich noch ein Stück gewachsen", sagte Heidenheims Sebastian Griesbeck. Die Chance für den ersten Heidenheimer Bundesliga-Aufstieg ist gleich aus drei Gründen so groß wie nie: Ein angeschlagener Gegner, ein Heimspiel und bereits ein knapper Sieg reicht.