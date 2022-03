"Wichtiger Partner": 1. FC Kaiserslautern bestätigt Einstieg von Investorengruppe

"Nachdem mit der Saar-Pfalz-Invest GmbH bereits ein Bündnis finanzstarker, regionaler Investoren mit einer hohen Identifikation zum FCK die Bereitschaft dokumentierte, den Profifußball in Kaiserslautern nachhaltig zu stärken, ist es nun mit dem Einstieg der US-Investoren gelungen, einen weiteren wichtigen, strategischen, internationalen Partner für den 1. FC Kaiserslautern zu gewinnen", teilte der Drittliga-Klub mit. Die Pacific Media Group hält bereits Anteile an mehreren Klubs in Europa. Dazu gehören Barnsley FC in England, KV Ostende in Belgien, AS Nancy in Frankreich und Esbjerg fB in Dänemark.