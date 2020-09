Offiziell: 1. FC Kaiserslautern wirft Trainer Boris Schommers raus - Nachfolger-Suche läuft

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf den punkt- und torlosen Saisonstart reagiert und Trainer Boris Schommers entlassen. Das teilte der rheinland-pfälzische Klub am Dienstag mit. Auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Kevin McKenna ist mit sofortiger Wirkung beendet worden. Am vergangenen Wochenende hatte der Drittligist mit 0:3 bei Aufsteiger Türkgücü München verloren. Der FCK ist nach zwei Spieltagen Tabellenletzter.

"Diese Entscheidung fällt uns allen sehr schwer, insbesondere da Boris Schommers und Kevin McKenna in den vergangenen Monaten enorme Energie und Kraft in ihre Arbeit und den FCK gesteckt haben. Das Spiel in München hat uns alle hart getroffen und wir haben im Anschluss eine umgehende Analyse der Situation vorgenommen", wird Sportchef Boris Notzon in der Mitteilung zitiert. Und weiter: "Die Mannschaft hat sich leider durch die Themen der letzten Woche beeinflussen lassen und hat auf dem Platz nicht die gewünschte Reaktion gezeigt."