Das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Montag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist eins, bei dem Fußball-Romantiker ob der glorreichen Tradition beider Vereine mit der Zunge schnalzen. Das Spiel soll vor bis zu 20.000 Fans stattfinden, sofern die Corona-Zahlen es zulassen. Das gab der FCK am Dienstag bekannt. Nur getestete, geimpfte oder vom Coronavirus genesene Personen sollen Zutritt erhalten. In der Trainingswoche vor dem Erstrunden-Pokalspiel waren erstmals seit langer Zeit wieder Zuschauer am Übungsplatz zur Unterstützung vor Ort.

