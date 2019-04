1. FC Kaiserslautern vor Einigung mit Investor Flavio Becca aus Luxemburg - Stadionkauf ist Thema

Kauf des Fritz-Walter-Stadions im Gespräch

Bis Ende Mai müssen die Pfälzer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Mittel in Millionenhöhe nachweisen, um eine Drittliga-Lizenz für die kommende Saison zu erhalten. „Wir werden heute keine Verträge unterschreiben. Aber es wird in eine konkrete Richtung gehen, so dass wir einen Entschluss fassen, den es im Verein dann vorzustellen gilt“, erklärte Banf. Offensichtlich plant Becca nicht nur, in den Verein zu investieren. Auch ein Kauf des Fritz-Walter-Stadions, welches sich im Besitz der Stadt Kaiserslautern befindet, ist Teil der Gespräche.