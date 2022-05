Bericht über möglichen Trainerwechsel beim 1. FC Kaiserslautern: Klose soll noch vor der Relegation übernehmen

Der 1. FC Kaiserslautern hat den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga nach zuletzt drei Niederlagen in Folge verspielt und muss nun mit der Relegation Vorlieb nehmen. Dort treffen die Pfälzer am 20. und 24. Mai (jeweils 20.30 Uhr) auf Dynamo Dresden. Ob Cheftrainer Marco Antwerpen den Tabellendritten der 3. Liga dann noch betreuen wird, ist einem Medienbericht zufolge aber noch offen. Anzeige

Sport1 berichtet, dass Geschäftsführer Thomas Hengen den aktuellen Coach am liebsten noch vor den Relegationsspielen gegen Dresden ausgerechnet durch Weltmeister Miroslav Klose ersetzen will. Demnach habe Antwerpen am Montag bereits kurz vor dem Rauswurf gestanden, dieser sei allerdings in letzter Instanz noch verhindert worden, heißt es. Dennoch soll es noch in dieser Woche ein weiteres Gespräch mit Antwerpen und Co-Trainer Frank Döpper geben, in dem es erneut um die Zukunft des Trainerteams gehen soll. Hengen soll dem Bericht zufolge weiterhin die Idee im Kopf haben, Klose als Nachfolger zu installieren.

Klose hat als Spieler bereits fünf Jahre für den 1. FC Kaiserslautern gespielt und gilt als absoluter Publikumsliebling in der Pfalz. In 147 Pflichtspielen für den FCK erzielte der 43-Jährige 52 Tore und gab 25 Vorlagen. Später zog es ihn weiter zum SV Werder Bremen und zu Rekordmeister Bayern München, mit dem er zweimal das Double gewann. 2014 wurde Klose mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Brasilien.