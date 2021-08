Kaiserslautern gibt Update: Felix Götze nicht mehr auf Intensivstation – Krankenhaus-Entlassung am Dienstag?

Aufatmen beim 1. FC Kaiserslautern: Der verletzungsbedingt zwischenzeitlich auf die Intensivstation verlegte Felix Götze befindet sich auf dem Weg der Besserung. Das bestätigte der Drittligist am Montagnachmittag. "Felix Götze geht es den Umständen entsprechend besser. Er liegt nicht mehr auf der Intensivstation", heißt es in der Mitteilung der Pfälzer. Zudem könne er voraussichtlich am Dienstag das Krankenhaus bereits wieder verlassen. "Wir wünschen Felix weiterhin nur das Beste und eine vollständige und gute Genesung", betonte der Klub weiter.

