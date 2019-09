Das hätten die Spielplan-Macher der DFL kaum besser hinkriegen können! Zum 75. Geburtstag von Gladbach-Legende Günter Netzer spielen der 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zum 89. Mal um Bundesliga-Punkte.

Das Wort Derby hat zwar nichts mit derbe zu tun, aber die Derby-Bilanz des 1. FC Köln gegen den rheinischen Rivalen ist derbe. Gegen die Fohlen kassierten die Kölner in ihrer Bundesliga-Historie die meisten Niederlagen (48). Nur gegen die Borussia blieben sie in 27 Spielen torlos. 23 Siege gab es für Borussia Mönchengladbach allein in Köln. Das sind insgesamt neun mehr als in jedem anderen gegnerischen Stadion.

Der 1. FC Köln ist mit einem Punkt aus drei Spielen mau in die Bundesliga gestartet. Genau diese Bilanz macht FC-Sportdirektor Armin Veh (58), einst selbst Profi bei Borussia Mönchengladbach, Sorgen. ,,Es ist eine Herausforderung, ob wir sie zu 100 Prozent erfüllen können, wird man sehen. Wir sind Aufsteiger, haben fünf neue Spieler in der Mannschaft, das braucht eine gewisse Zeit." Seinem Ex-Klub Gladbach bescheinigt der Meistercoach von 2007 (mit Stuttgart) in einem Kicker-Interview (Donnerstag-Ausgabe) eine tadellose Entwicklung. ,,Die Relegation 2011 gegen Bochum war ein Wendepunkt. Seitdem hat die Borussia gute Transfers gemacht, etwas aufgebaut, viele gute Entscheidungen getroffen."

Eine dieser Entscheidungen könnte möglicherweise die Verpflichtung von Trainer Marco Rose von RB Salzburg gewesen sein. Für ihn, aber auch für FC-Coach Achim Beierlorzer ist es am Samstag das erste Derby. ,,Mir ist vermittelt worden, dass das Derby für die Fans ein sehr wichtiges Spiel ist", sagte Rose in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,wir wissen, dass wir in der Pflicht stehen, in Köln unser bestmögliches Spiel zu liefern." Marcus Thuram (22), Sohn von Weltmeister Lilian Thuram und Neuzugang bei Borussia Mönchengladbach, wird am Samstag ebenfalls erstmals Derby-Atmosphäre erleben. ,,Viele Fans haben mich schon auf das Derby angesprochen", sagt der Franzose, ,,und jedes Mal spürte ich bei ihnen diese besondere Leidenschaft. Ich hoffe, wir können diese Energie mit der Mannschaft auf den Rasen bringen." Jonas Hofmann (Innenbandriss im Knie) wird den Gladbachern bei diesem Vorhaben fehlen.

Wie sehe ich das Spiel 1. FC Köln gegen Gladbach live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel 1. FC Köln gegen Gladbach am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 und HD. Reporter: Kai Dittmann. In der Konferenz ist Jonas Friedrich zu hören.

Wird das Spiel 1. FC Köln gegen Gladbach live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie 1. FC Köln gegen Gladbach ist im Free-TV am Samstag zuerst in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr und später ab 23.30 Uhr im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel 1. FC Köln gegen Gladbach bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel 1. FC Köln gegen Gladbach an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

