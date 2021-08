1. FC Köln verschärft Regeln: Nur noch geimpfte und genesene Fans dürfen ins Stadion

Die emotional aufgeladene Diskussion über die Zugangsrechte von Ungeimpften hat auch den Profifußball erreicht. Der 1. FC Köln wird ab Ende August nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder genesene Zuschauer ins Stadion lassen. Eine Vereinssprecherin bestätigte dem WDR am Freitag, dass ein negativer Corona-Test ab dem zweiten Heimspiel am 28. August gegen den VfL Bochum nicht mehr ausreiche. Die TSG Hoffenheim ist gegen die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ins Spiel gebrachten Beschränkungen.

In Köln rechnen die Verantwortlichen zum ersten Heimspiel gegen Hertha BSC am 15. August mit 16 500 Zuschauern, von denen aber 1000 auch mit einem negativen Corona-Test Zutritt bekommen sollen. "Impfen ist der Schlüssel zurück zu einer veränderten Normalität - ohne den wird es auf Dauer schwierig“, zitierte Bild am Freitag FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. Der Klub hatte zuletzt beim Training die Möglichkeit zum Impfen angeboten. Am Mittwoch nahmen 87 Personen das Angebot wahr, wie die Kölner mitgeteilt hatten.