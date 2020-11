1. FC Köln jetzt 17 Ligaspiele ohne Sieg - Czichos: "Haben nicht das größte Selbstvertrauen"

Der 1. FC Köln hat seine Sieglosserie beim Angstgegner SV Werder Bremen auch trotz erstmaliger Führung in dieser Saison nicht stoppen können. In einem schwachen Freitagabendspiel zum Auftakt des siebten Spieltags der Bundesliga trennten sich die beiden Teams im Weserstadion mit 1:1 (0:0). Nach einem Eigentor durch Werder-Kapitän Niklas Moisander (67.) konnte Leonardo Bittencourt (82.) den Gästen per Elfmeter noch einen Punkt und das vierte 1:1 nacheinander retten.

Die Kölner von Trainer Markus Gisdol warten nun seit 17 Spielen saisonübergreifend auf einen Sieg. In der Tabelle droht dem 16. das weitere Abrutschen mit nur drei Punkten. "Unser Matchplan ist bis zum Elfmeter aufgegangen, wir haben wenig zugelassen - auch wenn es nicht schön aussah", verteidigte FC-Abwehrspieler Rafael Czichos die destruktive Spielweise der Gäste. Werder-Torschütze Bittencourt sagte dazu: "Es war sehr schwer, gegen so eine Mannschaft Chancen zu generieren. Köln stand sehr, sehr tief. Das sind wir so nicht gewohnt."