Beierlorzer-Verbleib beim 1. FC Köln weiter fraglich: Bruno Labbadia und Roger Schmidt gehandelt

Der Dienstag ist bei den Profis des 1. FC Köln obligatorisch frei, daran ändert auch die aktuelle Krise des Aufsteigers nichts, die sich durch die 0:2-Niederlage gegen den Rivalen Fortuna Düsseldorf im Rhein-Derby noch einmal verschärft hatte. Trainer Achim Beierlorzer verbringt den freien Tag bei seiner Familie in Nürnberg. Nachdem er am Montag noch das Training leitete, tagte anschließend der Vorstand um Präsident Werner Wolf, um über eine mögliche Entlassung zu beraten. Der Gesprächsbedarf war nach einer Woche mit weiteren Niederlagen im Keller-Duell in Mainz (1:3) und im Pokal beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken (2:3) groß. Noch schweigen die Bosse allerdings beharrlich.

Damit bleibt offen, ob der 51-jährige Trainer im nächsten Spiel am Freitag gegen 1899 Hoffenheim auf der Bank sitzen wird. Die Gerüchte, dass sich der Trainer des Tabellen-17. seines Jobs nicht ganz sicher sein kann, halten sich hartnäckig rund ums Geißbockheim. Dass von den Verantwortlichen bislang niemand öffentlich Stellung bezog, um dem Trainer den Rücken zu stärken, passt dazu - und sind kein gutes Zeichen für Beierlorzer. In den Kölner Medien wird zudem bereits über Bruno Labbadia oder Roger Schmidt als mögliche Nachfolger spekuliert.

Labbadia wartet auf das richtige Trainer-Angebot: Köln wäre lukrativ

Gerade Labbadia, der ehemalige FC-Torjäger und Kapitän, wurde bereits vor der Entlassung von Ex-Coach Peter Stöger in Köln gehandelt. Nachdem er den VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison vom Relegations-Teilnehmer zum Europa-League-Teilnehmer geformt hatte, ließ er seinen Vertrag wegen persönlicher Differenzen mit VfL-Manager Jörg Schmadtke auslaufen. Seitdem wartet Labbadia auf das richtige Angebot, ließ aber bereits durchblicken, dass für den ehemaligen Trainer von Bayer Leverkusen, dem Hamburger SV (zweimal) und dem VfB Stuttgart nicht mehr so viele Klubs in der Bundesliga in Frage kommen. Der 1. FC Köln würde wohl aber dazu gehören.

Auch Ex-Leverkusen-Coach Schmidt stand 2013 bereits auf der Wunschliste des 1. FC Köln. Nach seinem Aus als Coach des chinesischen Topklubs Peking Guoan wäre er nun frei für eine Rückkehr in die Bundesliga.Im April soll Schmidt bereits dem FC Schalke 04 abgesagt haben, weil er seine Aufgabe in Peking „zu Ende bringen“ wollte. Das hat sich mittlerweile erledigt.

Co-Trainer Andre Pawlak gegen Hoffenheim auf der Bank?

Nach einem Gespräch mit dem spätestens am Saisonende scheidenden Sportchef Armin Veh am Montagmorgen fühlte Beierlorzer sich bekräftigt in seinem am Sonntag direkt nach Abpfiff verbreiteten Optimismus. „Ich gehe schwer davon aus, dass ich die Mannschaft am Freitag gegen Hoffenheim betreuen werde“, sagte der 51-Jährige nach dem Training der Reservisten am Tag nach der 0:2-Pleite. Sollte man sich in Köln trotzdem für eine vorzeitige Trennung entscheiden, könnte Medienberichten zufolge Co-Trainer Andre Pawlak gegen Hoffenheim den Beierlorzer-Platz auf der Bank einnehmen. Radio Köln meldete Dienstagmorgen, dass

