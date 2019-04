"Anfang raus"-Rufe nach Köln-Pleite gegen Darmstadt - Horn "kann den Frust verstehen"

Der sechste Aufstieg in die Bundesliga kann damit unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz noch nicht an diesem Wochenende fixiert werden. Die aufgekommene Kritik an Trainer Markus Anfang dürfte sich trotz des bevorstehenden Aufstiegs verschärfen. Von den Rängen waren schon während der Partie laute "Anfang raus!"-Rufe zu hören - die der Ex-Kieler nicht gehört haben will. Anfang bei Sky: "Ich kann Unmut und Enttäuschung verstehen. Das ist ärgerlich und tut weh. Die Gesamtsituation ist nach wie vor nicht schlecht - es kotzt an, wenn dieses Spiel nicht gewinnst."