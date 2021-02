Kölner Ärger über VAR-Entscheidung bei Pokal-Aus: Gisdol "kannte die Regel nicht" - Horn enttäuscht

Der 1. FC Köln ist als nächster Bundesligist nach Bayer Leverkusen (am Vortag gegen Rot-Weiss Essen) überraschend im DFB-Pokal ausgeschieden. Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung zog die Mannschaft von Markus Gisdol am Ende im Elfmeterschießen den Kürzeren. "Es ging für uns gut los", erklärte Köln-Keeper Timo Horn mit Blick auf die Tore von Ismail Jakobs (4.) und Emmanuel Dennis (22.) im Anschluss am Sky-Mikrofon, fügte aber an: "Wir haben dann nicht konsequent weitergespielt. Das müssen wir uns ankreiden lassen."

