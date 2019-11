Als Nachfolger von Armin Veh: Mainz-Vorstand Rouven Schröder soll die Wunschlösung des 1. FC Köln sein

Am Donnerstag hatte der bisherige Kölner Sport-Vorstand Veh erklärt, seine Arbeit in Köln nicht über das Saisonende hinaus fortsetzen zu wollen - aus "persönlichen Gründen". Dann läuft sein Vertrag aus. Der FC könne nun mit "Planungssicherheit und genügend Zeit" einen geeigneten Nachfolger finden, teilte Veh mit, der 2017 statt Heldt nach Köln wechselte. Der Ex-Hannoveraner war damals Wunschkandidat der Klubführung. Heldt ist Ex-Köln-Profi und stammt aus dem nahen Königswinter.

Der 1. FC Köln steckt in einer schwierigen Situation

Bei der nächsten Pleite steht Beierlorzer vor dem Aus

Bevor sich Veh in Köln verabschiedet, könnte in den nächsten Wochen jedoch zunächst noch eine größere Entscheidung auf ihn zukommen: Trainer Achim Beierlorzer steht in der Kritik. Geht das Spiel am Freitag gegen 1899 Hoffenheim in die Hose, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit sein letztes gewesen sein. Ein Nachfolge-Kandidat wird vor allem mit Bruno Labbadia bereits hartnäckig gehandelt.